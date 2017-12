/R E P R I S E -- Avis médias - Cri d'alarme des fournisseurs de Chantier Davie dans la région de Montréal/







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Chantier Davie et plusieurs de ses fournisseurs de la région de Montréal invitent les représentants des médias à une conférence de presse, le jeudi 14 décembre 10 h, afin de faire le point sur l'attribution des contrats de construction navale, l'inaction du gouvernement fédéral et son impact sur les emplois ainsi que les fournisseurs montréalais. Le Chantier Davie fait affaires avec un nombre important de fournisseurs dans la grande région de Montréal et les impacts économiques sur la métropole sont tangibles.

M. Spenser Fraser, représentant de Chantier Davie, fera le bilan des démarches menées auprès du gouvernement fédéral afin d'obtenir des contrats ainsi que des résultats obtenus dans le cadre de ces démarches.

M. Fraser et des fournisseurs de la région de Montréal seront disponibles pour des entrevues individuelles à la fin de la conférence de presse.

OBJET : Conférence de presse de Chantier Davie QUI : Spencer Fraser, Chantier Davie Canada, et des fournisseurs montréalais DATE : Le jeudi 14 décembre, à 10 h ENDROIT : Pointe-à-Callière, 165 place d'Youville, Vieux-Montréal, salle Espace 360o

