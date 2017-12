La CSQ présente au Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels







QUÉBEC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) participe au Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels qui a lieu aujourd'hui au Centre des congrès de Québec. La CSQ salue cette initiative de la ministre Hélène David, qui prend toute son importance dans le contexte social actuel.

La présidente de la Centrale, Louise Chabot, rappelle que comme société, si l'on veut prévenir les agressions et le harcèlement sexuel, nous devons absolument miser sur la prévention et l'éducation. « En ce sens, la CSQ travaille depuis plus de 10 ans à un retour du programme d'éducation à la sexualité dans les écoles afin d'outiller les jeunes aux rapports sociaux de genre égalitaires et à l'importance du consentement. Nous accueillons donc l'annonce du premier ministre à ce sujet. Cependant, il faudra voir comment cela se concrétisera dans les milieux. Pour que cette initiative ait le succès escompté, il est essentiel qu'elle soit accompagnée du soutien et des ressources nécessaires, afin qu'elle ne repose pas uniquement sur les épaules du personnel enseignant », mentionne la leader syndicale.

Louise Chabot, rappelle que depuis plus de 40 ans, la CSQ lutte aux côtés des groupes de femmes, des groupes communautaires et des autres organisations syndicales pour que nos milieux de vie soient exempts de violence, de harcèlement et de discrimination.

« Notre organisation réclame et travaille à mettre en place des mesures pour assurer des milieux de travail respectueux et sécuritaires. La sensibilisation et la formation sont donc essentielles afin que le personnel s'implique, ce qui l'amènera à agir lorsqu'il est témoin de comportements violents pour que cessent ces situations inacceptables », explique Louise Chabot.

La présidente de la CSQ sera disponible pour accorder des entrevues à ce sujet.

Aide-mémoire

QUOI : Participation de la CSQ au Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels



QUI : Louise Chabot, présidente de la CSQ



QUAND : 14 décembre 2017



OÙ : Centre des congrès de Québec

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : @csq_centrale

SOURCE CSQ

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 05:00 et diffusé par :