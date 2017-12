La guerre contre les cyberattaques et la disruption numérique représente une haute priorité des entreprises pour les trois prochaines années







On assistera à un changement dans les priorités des entreprises qui mettront nettement l'accent sur la cybersécurité et la numérisation au cours des trois prochaines années, selon un sondage effectué auprès de presque 1000 cadres supérieurs par la Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance.

Ces résultats proviennent du Corporate Learning Pulse de cette année. Il s'agit d'une importante étude de leadership effectuée parmi des hauts dirigeants et des professionnels des RH, de l'apprentissage et du perfectionnement travaillant dans de multiples secteurs en Allemagne, en Chine, au Conseil de coopération du Golfe (GCC), au Danemark, en Espagne, en France, au Japon, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni.

Si les trois premières priorités pour 2017 restent la croissance, la stratégie et la gestion financière, il n'en reste pas moins que la guerre contre les cyberattaques et l'impact croissant des perturbations numériques sont des questions qui vont monter de plusieurs crans dans la liste des préoccupations des cadres supérieurs en 2018-2020.

La principale crainte pour les entreprises citant la cybersécurité comme une de leurs principales préoccupations est, sans surprise, la menace potentielle causée par les pirates. Pour les entreprises ayant à faire face aux effets des perturbations numériques, les principaux problèmes sont le nuage et l'impact croissant de la technologie. L'étude révèle ici des différences au niveau mondial : par rapport à leurs homologues européens et japonais, les cadres en Chine et au Moyen-Orient sont deux fois plus susceptibles de ranger l'adoption du numérique parmi les trois premiers problèmes qu'ils s'attendent à aborder dans les trois ans.

Développement du leadership dans un monde numérique

L'étude a également porté sur les attitudes envers le développement du leadership et sur ce que la formation des cadres peut apporter à la stratégie de l'entreprise. La nécessité d'améliorer les capacités de gestion et de se pencher sur la fidélisation du personnel et son développement représente un ensemble de priorités des plus élevées pour l'apprentissage organisationnel au cours des trois années à venir. Lorsque l'on cherche à faire définir les éléments de stratégie numérique les plus importants, la compréhension des données et l'analyse des tendances se classent en tête chez ceux qui ont répondu au sondage.

Selon FT | IE Corporate Learning Alliance, il existe ici un rôle clair pour la formation des cadres. Bien que traditionnellement considéré comme une voie de développement du leadership, l'apprentissage organisationnel peut se concentrer davantage sur les problèmes que l'entreprise rencontre dans le monde réel. D'après les conclusions de cette étude du leadership, une meilleure compréhension de l'impact de l'adoption du numérique sera beaucoup plus à l'ordre du jour chez les cadres supérieurs au cours des trois prochaines années.

L'enquête 2017 du Corporate Learning Pulse est la deuxième d'une série de sondages annuels auprès de hauts dirigeants, de professionnels des ressources humaines, de l'apprentissage et du perfectionnement. Le rapport est disponible sur http://resources.ftiecla.com/pulse2017/

La création de la Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance remonte à 2015 et représente une réponse à la multiplication des appels pour un apprentissage organisationnel plus flexible, pratique, pertinent et opportun. C'est une coentreprise du Financial Times et de l'IE Business School. Elle rassemble des informations d'affaires et du journalisme de renom, des universitaires en tête de leurs domaines et un réseau mondial de pédagogues afin de créer conjointement des programmes d'apprentissage organisationnel et de développement du leadership dans de nombreuses langues. Pratiquement tous les secteurs, partout dans le monde, peuvent en bénéficier. Grâce à des cadres de travail de formation d'expertise, d'innovation et de technologie, elle se concentre sur la réalisation de résultats mesurables http://www.ftiecla.com

