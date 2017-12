Le Friends of Zion Museum récompense le président Trump lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche







Le président Donald Trump a reçu le prix des Amis de Zion de la part du Dr Mike Evans, fondateur du Friends of Zion Museum à Jérusalem.

Le vice-président Mike Pence, les conseillers Jared Kushner et Ivanka Trump ainsi que des leaders religieux représentant plus de 150 millions de chrétiens dans le monde ont assisté à l'événement.

Au cours de la cérémonie, le Dr Evans a déclaré : « Aucun président dans l'histoire n'a jamais construit une telle alliance avec l'État d'Israël et le peuple juif, et aucun président n'a aussi courageusement défendu l'État d'Israël sur la scène internationale que vous, M. le président. La reconnaissance historique de Jérusalem par le président Trump verra celui-ci entrer dans l'histoire comme étant le premier président américain à franchir ce pas depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948. »

La déclaration historique du président Trump concernant Jérusalem constitue un jalon historique pour Israël, au même titre que la déclaration Balfour et l'acceptation d'Israël au sein de la famille des nations par le président Truman. Ces héros, dont l'histoire est contée par le Friends of Zion Museum, à Jérusalem, sont des personnages qui se sont tenus aux côtés du peuple juif au fil de l'histoire et l'ont aidé à établir l'État d'Israël. Ces sionistes non juifs sont entrés dans l'histoire, et des millions de personnes dans le monde ont entendu parler de leur héroïsme grâce au travail révolutionnaire du Dr Evans et du Friends of Zion Museum.

Le prix des Amis de Zion a été remis à des dirigeants mondiaux tels que le président George W. Bush, le Prince Albert II de Monaco et le président Rosen Plevneliev, 4[e] président de Bulgarie. Le Dr Evans a remis ces prix avec le 9[e] président d'Israël, feu Shimon Peres, ancien président du Friends of Zion Museum, afin d'honorer le courageux soutien de ces individus à l'État d'Israël et au peuple juif.

Le Friends of Zion Heritage Center est devenu l'une des institutions centrales de l'État d'Israël visant à influencer le monde et renforcer les relations d'Israël à l'international, tout en fortifiant les piliers de l'État d'Israël. En plus de compter plus de 31 millions de membres dans le monde, le musée a reçu plus de 100 diplomates tels que l'ambassadeur des États-Unis en Israël David Freedman, le président Rivlin, des dizaines de milliers de leaders chrétiens et juifs, des superstars de la NBA et de la NFL, de grands acteurs hollywoodiens et des chanteurs, et est devenu un site incontournable à Jérusalem.

Friends of Zion Museum, 20 Yosef Rivlin Street, Jérusalem. Une réservation est recommandée pour visiter le musée. Site web : http://www.fozmuseum.com, courriel : reservations@fozhc.com, ou téléphone : +972-2-532-9400.

