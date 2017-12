IBA Group est nommé dans le classement Software 500 de 2017







PRAGUE, December 14, 2017 /PRNewswire/ --

Software Magazine classe IBA Group parmi les plus grands éditeurs de logiciels au monde en 2017

IBA Group http://www.ibagroupit.com annonce son entrée dans le classement Software 500 publié par Software Magazine, qui répertorie les plus grands éditeurs de logiciels et prestataires de services au monde, et qui est actuellement dans sa 35[e] année.

IBA Group a été classé à la 304[e] place, avec un chiffre d'affaires total généré par les logiciels et les services de 100,6 millions USD. IBA Group est sélectionnée pour le Software 500 depuis 2008, date à laquelle l'entreprise a demandé pour la première fois à y figurer.

Désormais dans sa 35[e] année, Software 500 fournit une vue détaillée sur les changements qui se produisent dans l'industrie des logiciels en termes de chiffres d'affaires, de nombre d'employés et de recherche et développement (R & D).

Le classement est basé sur le chiffre d'affaires total généré par les logiciels et les services sur l'exercice 2016. Les fournisseurs ne sont pas classés à l'aune du chiffre d'affaires total de leurs activités, car beaucoup d'entre eux, comme IBA Group, développent d'autres branches d'activité, par exemple le matériel.

Selon Software Magazine, le chiffre d'affaires total généré par les logiciels et les services pour Software 500 en 2017 a atteint 834 milliards USD, ce qui représente une hausse de 3,59 % par rapport aux 804 milliards USD enregistrés dans le classement Software 500 de 2016. En termes de nombre d'employés, les entreprises ont signalé une baisse de 10,3 % par rapport au Software 500 publié en 2016.

Les principaux secteurs d'activité se déclinaient en Intergiciels / Applications et serveurs / Services web, suivis par la gestion informatique des entreprises et les systèmes d'exploitation. Parmi les principaux sujets tendance, on trouvait l'analyse, les applications basées sur le cloud, l'intelligence artificielle (IA) avec les technologies d'apprentissage automatique et l'Internet des objets (IdO).

Vous pouvez consulter le classement Software 500 de 2017 sur http://www.rcpbuyersguide.com/top-companies.php?page=31&ipp=10 (inscription requise).

À propos d'IBA Group

IBA Group est l'un des plus grands fournisseurs de services informatiques d'Europe de l'Est. IBA Group, dont le siège social se trouve à Prague (République tchèque), dispose de bureaux et de centres de développement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en République tchèque, en Biélorussie, en Afrique du Sud, à Chypre, en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan et en Slovaquie. IBA Group est spécialiste des systèmes d'ordinateurs centraux, des applications d'entreprise, des solutions Web, de SAP, des analyses commerciales et des applications cloud et mobiles. IBA Group figure au palmarès Global Outsourcing 100 de l'Association internationale des professionnels de l'externalisation (IAOP) dans la catégorie « Leaders » et se classe parmi les plus grands éditeurs de logiciels au monde selon Software 500, publié par Software Magazine. L'entreprise a été récompensée par le prix de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) aux GSA Awards 2016 et par le prix CEE Shared Services and Outsourcing Awards (externalisation et services partagés en Europe centrale et de l'Est) dans la catégorie Meilleure initiative RSE de l'année. En 2017, 2015, 2014, 2012 et 2011, IBA Group a été lauréate du prix European IT & Software Excellence Awards, décerné par IT Europa. Pour tout complément d'information, veuillez visiter http://ibagroupit.com

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 02:23 et diffusé par :