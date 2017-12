Herta: Un projet de ville sûre avec reconnaissance faciale à Phuket







BARCELONE, Espagne, December 14, 2017 /PRNewswire/ --

Herta sécurise Phuket avec sa reconnaissance faciale

L'entreprise internationale de reconnaissance faciale Herta a gagné un projet visant à installer ses solutions dans la ville de Phuket, en Thaïlande.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/619147/Herta_Logo.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/618917/Herta_facial_recognition.jpg )



Le projet "ville sûre" a été mis en place en partenariat avec Point IT. Herta a fourni ses solutions de reconnaissance faciale pour le projet, dont les autres exigences étaient un centre de commande, un système de carte intelligente, un lien réseau à grande vitesse et la reconnaissance des plaques d'immatriculation.

L'objectif du projet est de sécuriser la ville et de la rendre plus sure pour ses habitants grâce à ces technologies innovantes. Au poste de sécurité, les agents de police prennent une photo de tous les passagers des véhicules qui entrent dans la ville avec leurs téléphones portables. La photo/le vidéo en streaming est alors transféré(e) via un point d'accès (PA) sans fil au réseau du système BioSurveillance NEXT de Herta. Chaque fois qu'un sujet inscrit sur la liste noire est détecté, le système envoie une alarme aux téléphones portables des agents de sécurité.

« Nous sommes très fiers de fournir des solutions de reconnaissance faciale de premier ordre assurant la sécurité d'une ville entière. C'est une excellente opportunité qui fournira d'autres projets dans d'autres villes au cours des prochains mois. Nous sommes très confiants que la performance du logiciel de Herta, ses capacités technologiques et son expérience globale répondront aux solides exigences des projets de ville sûre tels celui de Phuket », déclare Javier Rodríguez, PDG de Herta. « Notre partenaire Point IT connait très bien la région et s'est avéré être un excellent partenaire. Nous sommes persuadés que ces premières étapes fourniront une valeur ajoutée aux projets de ville sure du monde entier. »

À propos de Herta

Herta Security est un leader mondial dans le développement de solutions de reconnaissance faciale de pointe. Basée à Barcelone en Espagne, avec des bureaux à Madrid, Londres et Los Angeles, la société propose des solutions rapides, précises, robustes et orientées clients pour la surveillance vidéo, le contrôle d'accès et les exigences de marketing. Ses projets internationaux comprennent des villes sûres, des aéroports, des gares et des stations de métro, des prisons, des banques, des casinos, des stades sportifs, des centres commerciaux, des applications militaires, de police et médico-légales. Herta a des partenaires dans 50 pays et plus de 150 intégrateurs certifiés à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, consulter http://www.hertasecurity.com/en.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 02:00 et diffusé par :