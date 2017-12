TRIGO s'établit au Royaume-Uni en acquérant le Bridge Group







PARIS, December 14, 2017

TRIGO a acquis 100 % du capital du Bridge Group auprès de son fondateur Neil Endley. Bridge Group sera la plateforme de développement de TRIGO sur le territoire britannique dans les industries de l'automobile, de l'aérospatiale et du transport lourd. TRIGO compte également tirer parti de l'expertise confirmée du Bridge Group en formation, ressources techniques et gestion des délais d'exécution des fournisseurs afin d'enrichir sa gamme de services de performance de chaîne logistique mondiale.

Le Bridge Group a été créé en 2007 par le spécialiste chevronné de la qualité automobile Neil Endley, avec comme mission d'aider les fournisseurs automobiles à se relever d'une profonde crise qualité. Aujourd'hui, avec environ 5 millions GBP de chiffre d'affaires annuel et plus de 100 employés, la société offre une gamme complète de services de qualité et de chaîne logistique à de grands constructeurs tels qu'Opel/Vauxhall, Honda et à un certain nombre de fournisseurs.

La stratégie d'acquisition de TRIGO vise à étendre continuellement à la fois sa portée géographique et la profondeur de ses services pour mieux répondre aux défis de chaîne logistique de ses clients. Cette acquisition est la seconde pour TRIGO en 2017 et la quatrième depuis que la société de capital-investissement française Ardian a commencé à soutenir le Groupe en 2016.

« Une fois de plus cette année », a déclaré Benoit Leblanc, vice-président exécutif pour l'Europe, « TRIGO se réjouit d'accueillir une nouvelle équipe de professionnels talentueux au sein du groupe. L'ADN de développement des fournisseurs du Bridge Group, ses capacités d'inspection confirmées et sa culture entrepreneuriale orientée client sont une parfaite adéquation pour TRIGO et nos clients ne manqueront pas d'en bénéficier ».

Neil Endley, fondateur et directeur général du Bridge Group, a ajouté : « J'ai, ainsi que toute l'équipe de Bridge, de grandes ambitions pour nos clients au Royaume-Uni et ailleurs. Chez TRIGO, nous sommes convaincus que le Bridge Group peut développer un service plus robuste, plus étendu et plus international, à la fois pour nos clients actuels du secteur automobile et dans d'autres industries telles que l'aérospatiale et les chemins de fer. »

Complément d'information :

http://www.trigo-group.com

http://www.bridge.eu.com

http://www.ardian.com

Contacts:

Benoit LEBLANC, VPE Europe, TRIGO, +33-1-41-44-05-85, benoit.leblanc@trigo-group.com

Neil ENDLEY, directeur général, BRIDGE, +44-1564-777740, neil.endley@bridge.eu.com

Mercédesz TRUM, directrice du marketing du Groupe, TRIGO, +36-30-485-8353, mercedesz.trum@trigo-group.com

