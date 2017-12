Un chiffre d'affaires et des bénéfices battant tous les records : ZEISS poursuit sa trajectoire de croissance







Les investissements et les innovations se traduisent par les meilleurs résultats dans l'histoire de plus de 170 ans de l'entreprise

Au cours du dernier exercice 2016/17 (clos le 30 septembre 2017), ZEISS a vu son chiffre d'affaires et ses bénéfices atteindre des records : le chiffre d'affaires a augmenté de 10 % pour se chiffrer à 5,348 milliards EUR (exercice précédent : 4,881 milliards EUR). En atteignant 770 millions EUR, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) est nettement supérieur au chiffre déjà élevé de l'année précédente (615 millions). La marge d'EBIT a augmenté pour se chiffrer à plus de 14 %. Les prises de commandes ont progressé d'un très encourageant 12 % et représentent désormais 5,625 milliards EUR, ce qui souligne les ambitions de croissance de l'entreprise technologique.

« Les quatre segments - Recherche et Technologie de qualité, Technologie médicale, Soins de la vue / Produits de consommation et Technologie de fabrication de semi-conducteurs - atteignent ou dépassent leurs objectifs », a déclaré le Professeur et Docteur Michael Kaschke, président du conseil et PDG de Carl Zeiss AG.

ZEISS exerce un peu moins de 90 % de ses activités en dehors de l'Allemagne. La région Asie / Pacifique (APAC) reste la région à connaître la plus forte croissance avec un chiffre d'affaires de 1,270 milliard EUR (+ 15 %).

Pour l'exercice 2017/18, ZEISS prévoit une légère augmentation organique du chiffre d'affaires et une marge d'EBIT similaire.

Vous trouverez plus d'informations sur http://www.zeiss.com/pressconference .

À propos de ZEISS

ZEISS est une grande entreprise technologique internationale exerçant ses activités dans l'industrie optique et optoélectronique. Le groupe ZEISS développe, produit et commercialise des technologies de métrologie, des microscopes, des technologies médicales, des verres de lunettes ainsi que des objectifs photographiques et cinématographiques, des jumelles et des équipements de fabrication de semi-conducteurs. Le groupe ZEISS est représenté dans plus de 40 pays et compte plus de 50 points de vente et de services, plus de 30 sites de fabrication ainsi qu'environ 25 sites de recherche et de développement à l'échelle du globe. Au cours de l'exercice 2016/17, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires avoisinant les 5,3 milliards d'euros, avec son effectif d'environ 27 000 employés. Fondée en 1846 à Iéna, l'entreprise a son siège à Oberkochen, en Allemagne. Carl Zeiss AG est la holding de gestion stratégique qui gère le groupe ZEISS. L'entreprise est détenue à 100 % par la Carl Zeiss Stiftung (Fondation Carl Zeiss).

