Le BST envoie une équipe d'enquêteurs sur les lieux d'un accident d'avion survenu près de Fond-du-Lac (Saskatchewan)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie une équipe d'enquêteurs sur les lieux d'un accident d'avion survenu près de Fond-du-Lac (Saskatchewan). Le BST ira recueillir des informations et évaluer l'événement. Le BST est un...

à 17 h - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces...

Les syndicats représentant les travailleurs de Bombardier au Canada et en Irlande du Nord ont eu, ce matin, ce qu'on peut décrire comme une « réunion positive » avec Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, afin de discuter...

Le temps des Fêtes est synonyme de réjouissances et de célébrations, mais se conjugue parfois aussi avec stationnements bondés et circulation difficile. La Société de transport de Laval (STL) propose trois façons de vous simplifier la vie, d'épargner...

Aéroports de Montréal (ADM) et l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) invitent les représentants des médias à une séance d'information où ils présenterons leurs conseils pour faciliter le passage à la sécurité et...