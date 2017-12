Tunghsu Optoelectronic, important fournisseur chinois d'applications de graphène, signe des accords de coopération avec les institutions compétentes dans 5 pays asiatiques







BEIJING, le 13 décembre 2017 /CNW/ - Le 12 décembre, Tunghsu Optoelectronic a signé un accord de coopération avec les institutions concernées au Japon, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et en Mongolie, accord qui verra construire conjointement des villes intelligentes et établir un partenariat stratégique. Parallèlement, Tunghsu Optoelectronic a également signé avec Okura Co., Ltd. un contrat exclusif d'agence et un contrat de vente chiffrés à plus de 10 millions de RMB pour la fourniture de lampes DEL haute puissance à thermolyse au graphène.

L'initiative « Ceinture et Route » offre aux entreprises partenaires plus d'opportunités stratégiques. En effet, les parties aux contrats ont décidé de bâtir la communauté de développement afin de mettre sur pied la plateforme de gestion de l'IdO que requiert une ville intelligente intégrant la gestion intelligente de l'énergie, l'administration et la sauvegarde des villes intelligentes ainsi que la communication et le transport intelligents, l'objectif étant de réaliser la gestion thermique intelligente, l'éclairage et le déplacement intelligents, d'accélérer la mise en place des villes intelligentes, fondées sur les nouvelles technologies de graphène et l'application générale de véhicules à énergies nouvelles, ainsi que les données d'offre, l'informatique immatérielle et Internet.

Tunghsu Optoelectronic, société cotée en bourse et filiale du groupe Tunghsu, est le premier fabricant et fournisseur d'équipements intelligents haut de gamme en Chine. Ses activités englobent, outre la R et D, la fabrication de matériaux d'affichage optoélectroniques, la fabrication d'équipements haut de gamme et l'intégration de systèmes, l'industrialisation des applications de graphène, la R et D ainsi que la production de véhicules à énergies nouvelles, la construction de villes intelligentes, entre autres. C'est là que la construction de villes intelligentes se distingue par sa particularité, tirée par l'industrie des applications de graphène.

SOURCE Tunghsu

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 21:36 et diffusé par :