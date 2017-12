NTT Resonant annonce le lancement du jeu de rôle « RagnaQuest », qui est d'ores et déjà disponible sur l'App Store et Google Play







- Un nouveau jeu de rôle japonais arrive -

TOKYO, le 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Depuis le 7 décembre 2017, NTT Resonant Inc. propose son jeu de rôle « RagnaQuest » sur l'App Store et Google Play dans 29 pays.

RagnaQuest vous permet de vous immerger dans un charmant récit nordique rempli d'aventure, de comédie et de Walkyries. Combattez aux côtés de centaines de divinités et héros mythiques dans des batailles en temps réel, et confrontez le destin pour sauver les dieux et le monde.

Lancé initialement au Japon, qui lui a réservé un succès retentissant avec 6 millions de téléchargements, RagnaQuest peut aujourd'hui être téléchargé depuis l'App Store et Google Play.

A propos de RagnaQuest

- Explorez un monde idiot et sérieux en même temps !

Vous n'avez encore jamais vu des divinités comme ça. Explorez une histoire comique et spectaculaire fondée sur la mythologie du monde entier et rencontrez des centaines de personnages. Créez votre escouade et menez-la à la victoire.

- Qu'est-ce qui rend RagnaQuest si particulier ?

1) Facile à apprendre, difficile d'arrêter. Donnez des ordres à vos unités et vainquez des ennemis hardis. 2) Découvrez vos mythes préférés sous un nouveau jour. Les divinités et les héros mythiques apparaissent comme des personnages charmants et inoubliables.

3) Mais tout n'est pas si joli pour autant. Découvrez un récit tentaculaire de destinée et d'héroïsme qui s'étend à plusieurs royaumes.

- Système de bataille avec saisie d'ordres

Les batailles se déroulent en temps réel. Modifiez vos ordres à la volée selon l'évolution de la situation.

Magie puissante, finisseurs rapides, sortilèges guérisseurs ? tout ce que vous aimez d'un jeu de rôle au tour par tour dans un système de batailles facile à comprendre. De nombreuses unités ont leur propre commandement. Frappez vos ennemis avec des capacités divines comme Gungnir, Star Blaze et Tri-Feather.

L'histoire du jeu

Dans le pays d'Ásgard où vivent les dieux, le poste le plus prisé est celui de Walkyrie, des vierges guerrières qui obéissent directement aux ordres du maître des dieux Odin. En tant que toute nouvelle Walkyrie, vous vous êtes rendu à Valhalla pour accepter votre toute première mission. Explorez le monde tout entier dans les branches de l'Arbre des mondes Yggdrasil lors de vos combats aux côtés des divinités nordiques bien connues comme Freyja, Thor et Loki pour arrêter le Crépuscule des dieux, Ragnarök, dans cette aventure fantastique tentaculaire. Saisissez votre épée et confrontez le destin pour sauver les dieux et le monde.

Comment télécharger

Cherchez « RagnaQuest » dans l'App Store ou Google Play, et téléchargez le jeu. Vous pouvez télécharger le jeu directement à partir du lien ci-dessous :

App Store : https://itunes.apple.com/app/id1308110535?mt=8

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ragnaquest.zigzagame

Territoire : 29 pays

- Amérique du Nord : Etats-Unis, Canada

- Europe : Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, France, Italie, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Portugal, Suède, Danemark, Norvège, Luxembourg, Pologne, Grèce, République tchèque, Finlande, Hongrie, Chypre

- Moyen-Orient : Turquie

- Asie-Pacifique : Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Indonésie, Thaïlande

Tarif : téléchargement GRATUIT

(*achat de crédits supplémentaires directement depuis l'appli : par exemple, 0,99 dollar ou plus, 1,09 euros ou plus). Ce jeu propose des achats facultatifs directement depuis l'appli pour améliorer l'expérience de jeu.

Dispositifs compatibles :

- iPhone/iPad (App Store)

Ce jeu a été conçu pour être compatible avec les dispositifs utilisant iOS 8.0 et ultérieur.

1) Il se peut que certains dispositifs ne puissent pas prendre en charge l'appli. Tout dispositif n'utilisant pas iOS 8.0 ou ultérieur ne sera pas pris en charge. Merci pour votre compréhension.

2) Ce jeu propose des achats facultatifs directement depuis l'appli pour améliorer l'expérience de jeu.

3) iPhone/iPad et App Store sont des marques d'Apple Inc.

- Dispositifs Android (Google Play)

Ce jeu a été conçu pour être compatible avec les dispositifs utilisant Android 4.4 et ultérieur.

1) Il se peut que certains dispositifs ne puissent pas prendre en charge l'appli. Tout dispositif n'utilisant pas Android 4.4 ou ultérieur ne sera pas pris en charge. Merci pour votre compréhension.

2) Ce jeu propose des achats facultatifs directement depuis l'appli pour améliorer l'expérience de jeu.

3) Android et Google Play sont des marques de Google Inc.

A propos de NTT Resonant Inc.

NTT Resonant est une filiale à cent pour cent de NTT Group, qui est l'une des plus grandes sociétés de TCI (technologies de l'information et de la communication) au monde. NTT Resonant est une émanation de l'équipe de développement qui a fait oeuvre de pionnier dans la recherche sur Internet au Japon. S'appuyant sur son activité centrale qui est d'exploiter le portail Internet « goo », NTT Resonant a mis au point plusieurs services Internet et exploité le savoir-faire et les nouvelles technologies de l'entreprise pour proposer des solutions aux entreprises clientes.

RagnaQuest (C) Clover Lab, Inc. /ZigZaGame, Inc. Tous droits réservés.

