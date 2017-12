Arkessa, Brighter, Ericsson et Gemalto s'associent pour fournir des solutions de connectivité globale à Actiste







Brighter AB a choisi les solutions eUICC d'Arkessa pour soutenir le lancement sur le marché mondial d'Actiste, une solution de santé mobile qui simplifie le traitement du diabète par insuline en recueillant les données médicales personnelles du patient et en les partageant avec les professionnels de santé au moyen d'un appareil connecté petit format.

Actiste sera commercialisé et vendu aux consommateurs et au secteur des soins dans le monde entier. La souplesse qu'offre eUICC est essentielle pour faciliter le processus de mise sur le marché et l'expérience client en assurant une connectivité immédiate, mais également en localisant cette dernière.

La capacité de sécuriser et de localiser la connectivité et les données personnelles est une exigence fondamentale pour les gouvernements et les consommateurs, particulièrement en matière de soins de santé. En Europe par exemple, la date limite de mai 2018 pour la mise en conformité au règlement général sur la protection des données (RGDP) approche à grands pas. En vertu de ce règlement, les organisations devront consigner et communiquer l'emplacement de leurs données, leurs modes de collecte et de stockage, et les personnes qui y ont accès, en transit comme au repos. Ceci ne concerne évidemment pas que l'Europe.

En permettant aux organisations de contrôler les réseaux mobiles utilisés pour la communication de données, la solution eUICC livrée via la plateforme MVNO multiréseaux d'Arkessa contribuera à soutenir les stratégies de souveraineté des données et également à fournir une souplesse commerciale et technique.

- Nous allons mettre à profit les capacités MVNO d'Arkessa, soutenues par la plateforme de connexion DCP (Device Connection Platform) d'Ericsson et la solution de connectivité à la demande de Gemalto pour intégrer un profil d'itinérance mondiale pour les connexions par défaut et de secours sous forme de couche de service géré au-dessus des opérateurs de réseaux mobiles locaux que Brighter peut choisir comme partenaires locaux. En outre, les services de télégestion autour de la technologie eSIM de Gemalto nous permettront de localiser ou de personnaliser les services de connectivité en fonction des règlementations locales, et des exigences géographiques et commerciales une fois sur le terrain. Cette garantie permet à Brighter de se concentrer sur son expertise, à savoir les soins de santé mobiles, déclare Henrik Norström, directeur de l'exploitation chez Brighter.

- Le diabète est un problème de société grave et en progression ; l'Organisation mondiale de la Santé prédit que le diabète sera l'une des principales causes de mortalité d'ici 2030 alors que le coût de traitement de la maladie dépasse déjà 670 milliards de dollars par an. Avec son produit Actiste, Brighter est parfaitement positionnée pour exercer une influence positive et nous sommes ravis de contribuer à son expansion globale et de déployer une autre solution eUICC Arkessa, déclare Andrew Orrock, PDG d'Arkessa.

- Nous sommes heureux que nos engagements stratégiques auprès de fabricants internationaux mènent à des accords commerciaux pour nos partenaires opérateurs offrant la gestion de la connectivité en tant que service. Notre partenariat avec Brighter et des opérateurs de télécommunication favorisera l'amélioration et l'efficacité d'un secteur des soins de santé qui bénéficiera tant aux patients qu'à la société, où les particuliers, dans le cas présent les diabétiques, disposeront de moyens pour mieux gérer leur santé et leur bien-être », déclare Jeff Travers, directeur de la division IoT-Connectivity Management chez Ericsson.

- La technologie révolutionne la gestion des soins de santé, en particulier pour les patients souffrant de maladies chroniques telles que le diabète. Il est prévu qu'il existera 50 millions de dispositifs de santé connectés d'ici 2021, en raison de l'adoption en masse de l'Internet des objets. La collecte, l'échange et le stockage des données de manière sécurisée sont essentiels pour permettre aux patients de prendre en charge leurs propres traitements et simplifier l'interaction avec le personnel de santé. Grâce à la technologie eSIM et à la plateforme ODC de Gemalto, nous proposons une solution des plus efficaces favorisant une communication simple et fiable pour le plus grand bien des patients qui bénéficieront d'une connectivité optimale, déclare Benoit Jouffrey, vice-président de la division Connectivity and Embedded Solutions chez Gemalto.

À propos de Brighter AB (publ)

«Driving Behavioral Change in Healthcaretm » (La conduite du changement de comportement en matière de santé)

Basée en Suède, la société Brighter crée des solutions intelligentes, à partir d'un portefeuille de propriété intellectuelle unique, à l'un des problèmes les plus critiques du domaine des soins de santé : changer le comportement du patient. Les maladies chroniques telles que le diabète sont en rapide progression et représentent une part de plus en plus importante des coûts de santé dans le monde. Le modèle opérationnel et la plateforme de marché multiface de Brighter, The Benefit Looptm, s'appuient sur le fait que la multiplicité des intérêts spéciaux en jeu génère de la valeur pour chacun. En élargissant l'accès à des données de santé valides, Brighter crée de la valeur pour tous les acteurs de la chaîne des soins : patients et entourage, prestataires de santé, recherche, industrie pharmaceutique et société. http://www.brighter.se

À propos d'Actiste

La solution Actiste® de Brighter assure la plupart des actes d'autosurveillance et d'insulinothérapie du diabète dans un seul appareil simple d'usage. La mesure de la glycémie, l'injection d'insuline, et la consignation et le minutage automatiques de toute l'activité s'effectuent dans une seule unité. Lorsque Actiste est en ligne via une connexion mobile autonome et sécurisée, l'information peut être automatiquement partagée avec des destinataires sélectionnés par l'intermédiaire de The Benefit Looptm, le service en nuage ouvert de Brighter où les données sont collectées, traitées et analysées.

Des données générées par l'utilisateur validées, par exemple des résultats de tests, peuvent être automatiquement transférées par voie électronique aux différentes parties prenantes. Le patient sélectionne le moment et le mode de partage des données et ceux qui y auront accès. Grâce à The Benefit Loop®, différents services peuvent motiver les patients souffrant de maladies chroniques à changer leur comportement, ce qui peut sauver des vies, tranquilliser les proches et libérer d'énormes ressources de santé. http://www.actiste.com

À propos d'Arkessa

Arkessa est un fournisseur mondial de services gérés de M2M (machine à machine), qui facilite la connectivité de l'Internet des objets (IdO) et la rend à l'épreuve du futur. Arkessa connecte les dispositifs et les services à l'IdO, quels que soient l'emplacement, l'opérateur réseau ou la technologie sans fil. http://www.arkessa.com/euicc

À propos d'Ericsson

Ericsson fournit des solutions hautement performantes pour les réseaux, l'informatique et le nuage, et les médias. La société propose des infrastructures, des services et des logiciels à l'industrie des télécommunications et à d'autres secteurs. Ericsson compte environ 110 000 employés et des clients dans plus de 180 pays. http://www.ericsson.com/en/internet-of-things

