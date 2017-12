Les actionnaires d'Epicore BioNetworks Inc. approuvent très majoritairement la transaction proposée avec Neovia Probiotics Inc. (« Neovia »), une filiale entièrement détenue par Neovia S.A.S.







Epicore BioNetworks Inc. (« Epicore ») (TSXV : EBN) et Neovia S.A.S. sont heureuses d'annoncer que les actionnaires d'Epicore ont très majoritairement approuvé le plan d'accord (l' « Accord ») avec Neovia lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui. Conformément à l'Accord, Neovia va acquérir la totalité des actions émises et en circulation d'Epicore sur une base entièrement diluée. L'accord devrait être conclu le 18 décembre 2017.

Environ 96,9 % des détenteurs des 26 380 228 actions ordinaires d'Epicore ont voté en faveur de l'Accord.

Basée en France, Neovia S.A.S. est une grande entreprise du secteur agroalimentaire.

Epicore BioNetworks Inc. est une entreprise publique dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta (Canada) et dont les actions sont inscrites à la Bourse de croissance TSX (symbole EBN). [Ni la Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la véracité ou de l'exactitude du présent communiqué de presse.]

Certaines informations relatives à Epicore et à la transaction proposée contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens où l'entendent les lois applicables sur les valeurs mobilières, notamment les informations portant sur le calendrier du plein accomplissement de la transaction proposée. De tels énoncés sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus ou inconnus susceptibles de provoquer une différence sensible entre les résultats réels et ceux prévus ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

