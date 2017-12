Les travailleuses et travailleurs du secteur du détail vont manifester à l'extérieur d'une réunion du Conseil régional de York







TORONTO, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Des membres d'Unifor travaillant dans le secteur du commerce de détail vont manifester à l'extérieur d'une réunion du Conseil régional de York le jeudi 14 décembre afin de protester contre le récent vote du Conseil permettant aux épiceries de la région d'être ouvertes pendant les congés fériés.



La décision va effectivement priver les travailleuses et travailleurs du secteur du détail de huit congés fériés sur neuf, dont le congé du Nouvel An et le congé du Jour de la famille.

« Certains de nos membres sont monoparentaux et, plutôt que d'être à la maison avec leurs enfants, ils devront les faire garder pendant les congés, a déclaré Gord Currie, président de la section locale 414 d'Unifor. Nos membres ont besoin de temps libre à l'extérieur du travail, ce qui inclut les congés fériés. Même si techniquement les gens pourraient se porter volontaires pour travailler pendant un congé, nous savons que les travailleuses et travailleurs sont confrontés à des mesures disciplinaires indirectes ou d'autres répercussions lorsqu'ils refusent. »

QUI : Les travailleuses et travailleurs du secteur du détail

OÙ: Conseil régional de York, 17250 rue Yonge, juste au nord de la rue Eagle dans le New Market

QUAND: Le jeudi 14 décembre 9 h

QUOI : Manifestation pour protester contre un règlement sur le magasinage pendant les congés qui a été modifié lors d'un vote hâtif le 16 novembre.

La section locale 414 d'Unifor s'est jointe à la campagne du Conseil du travail de la région de Toronto et York afin de réclamer aux conseillers de la région de York d'annuler leur décision, de rouvrir le débat et d'entreprendre un processus de consultation à l'échelle de la région. Aucune consultation publique n'a eu lieu avant le changement et aucun travailleur ou travailleuse n'a été consulté.



Les membres du syndicat ont été actifs à faire signer des pétitions par les résidents locaux pour exprimer leur opposition et réclamer une annulation de la décision. Vous pouvez en apprendre davantage sur la campagne en consultant le site yorkregionspeaksout.ca.

Unifor représente 20 000 travailleuses et travailleur du secteur du détail. Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

