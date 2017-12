Invitation aux médias - Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels

HEURES :

8 h 30 / Mot de bienvenue et ouverture de la journée

9 h 30 / Table ronde et échanges avec les panélistes

11 h 50 / Dîner

13 h 15 / Ateliers sur les thèmes du forum

15 h 30 / Bilan de la journée

15 h 50 / Clôture et mêlée de presse