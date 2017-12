L'AIEQ applaudit la stratégie numérique du gouvernement du Québec







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) applaudit les grandes orientations de la première stratégie numérique du Québec, lesquelles ont été présentées aujourd'hui par Mme Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et responsable de la Stratégie numérique pour le gouvernement du Québec. Cette stratégie soutient la création de nouvelles entreprises, partout au Québec, et favorise la recherche et l'innovation. L'AIEQ estime que cette initiative favorisera aussi l'utilisation intelligente de l'électricité verte, une source de richesse collective importante pour le Québec et un atout inestimable pour faciliter la transition énergétique et la réduction des GES.

« L'écosystème de l'industrie électrique du Québec est au coeur d'une révolution numérique qui chambarde les modèles traditionnels et ouvre la voie à de nouvelles occasions d'affaires. Les réseaux deviennent plus intelligents ; les clients eux-mêmes souhaitent avoir la possibilité de devenir producteurs d'énergie. Ceci devient possible grâce à l'électrification des transports, aux technologies de stockage d'énergie, au développement de filières de production d'énergie renouvelable décentralisée qui sont maintenant très compétitives et aussi par l'émergence des microréseaux. En s'appuyant sur sa grande capacité d'innover, l'industrie électrique du Québec est en bonne position pour profiter de ces transformations sans précédent », a affirmé M. Denis Tremblay, président-directeur général de l'AIEQ.

Il s'agit d'un contexte qui appelle des investissements accrus de la part de toutes les entreprises de notre secteur, notamment pour innover davantage et se positionner sur des marchés externes. C'est aussi un contexte idéal pour la création de nouvelles entreprises innovantes et exportatrices que l'AIEQ, en collaboration avec le gouvernement du Québec, entend continuer d'encourager.

