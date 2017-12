Une première société génératrice d'eau atmosphérique devient partenaire du Science-Policy-Business Forum on the Environment des Nations unies







HONG KONG, 13 décembre 2017 /CNW/ - Afin de concrétiser la vision d'une « terre sans pollution », le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a tenu la 3e Assemblée des Nations unies pour l'environnement à Nairobi, au Kenya, du 4 au 6 décembre. En tant qu'organe décisionnel le plus haut placé dans le monde concernant les questions environnementales, l'Assemblée a réuni plus de 4 000 chefs d'État, ministres, chefs d'entreprise, fonctionnaires de l'ONU et représentants de la société civile. Établie à Hong Kong, Heaven Springs Dynasty Harvest Group est la première société de ressources hydrologiques à être invitée à devenir partenaire et membre fondateur du comité directeur du Science-Policy-Business Forum on Environment (forum science-politique-affaires sur l'environnement) des Nations unies. Le forum a été coprésidé par M. Miroslav Lajcak, président de l'Assemblée générale des Nations unies, et par M. Edgar Gutiérrez-Espeleta, président de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement.

Le professeur Dato' Sri Ng Tat Yung, fondateur de Heaven Springs Dynasty Harvest Group, a dirigé une délégation composée du Dr Stanley Leung, vice-président directeur, du Dr Johnny Ip, vice-président, et de M. Kit Yen, adjoint au président du groupe, pour assister à l'événement.

Incarnant un rôle de pionnier et de chef de file dans le domaine de la production d'eau atmosphérique, Heaven Springs Dynasty Harvest Group détient plus de 80 brevets internationaux du système international des brevets PCT de l'OMPI, qui compte 152 États contractants. La société se consacre à offrir de l'eau potable de façon sécuritaire et durable à l'aide de sa technologie unique au monde.

M. Miroslav Lajcak, président de l'Assemblée générale des Nations unies, a visité le kiosque de Heaven Springs Dynasty Harvest Group après la plénière d'ouverture de la Sustainable Innovation Expo (expo sur les innovations durables) de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement et il a été fort étonné par la percée technologique : « Je n'y crois pas! Bravo! ». En outre, plus de 30 ministres et ambassadeurs ont visité le kiosque lors de l'Assemblée. La plupart d'entre eux étaient stupéfaits de découvrir cette nouvelle technologie permettant de générer de l'eau atmosphérique, et ils ont ajouté qu'il s'agit d'une solution efficace pour contrer les pénuries d'eau et les problèmes de pollution sur la planète.

Afin de bâtir un monde dans lequel « où il y a de l'air, il y a de l'eau potable », Heaven Springs Dynasty Harvest Group s'est associée à d'autres ONG pour créer l'« Atmospheric Water Development Rights Alliance » (l'alliance de développement des droits relatifs à l'eau atmosphérique) et invite différents pays à y prendre part et à soutenir l'industrie de la production d'eau atmosphérique au moyen d'investissements, de collaborations et de développements dans ce secteur.

