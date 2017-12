Idées cadeaux de Noël de dernière minute







SHENZHEN, Chine, le 13 décembre 2017 /CNW/ - Les Fêtes de fin d'année arrivent à grands pas ! Par anticipation, nous avons dressé avec soin une liste d'idées cadeaux à l'intention de ceux et celles -- photographes, grands voyageurs, technophiles impénitents ou simples amateurs à la recherche d'un cadeau génial -- qui souhaitent bénéficier d'une promotion avantageuse de dernière minute. En clair, cette liste, reflet de la gamme DJI, drones et portables, a de quoi plaire à tous les goûts.

Pour les amateurs inspirés, qui souhaitent capturer et partager des moments épars et émouvants en mobilité, une réduction de l'ordre de 100 $ US est accordée sur le Spark et le Mavic. Ceux et celles qui veulent tirer le meilleur parti de leur Mavic Pro profiteront tout à fait d'une remise de l'ordre de 150 $ US sur l'offre groupée Fly More. Que se rassurent ceux et celles qui cherchent une idée cadeau spécial ! L'ensemble Spark de Noël, édition limitée, qui comprend des protège-hélices et un kit d'élévateur, peut être l'étincelle.

À l'achat, les drones Phantom 4 Advanced et Pro seront livrés avec une batterie supplémentaire gratuite, donc un choix idéal pour les photographes sérieux qui ne sauront refuser un puissant système de caméra et un temps de vol prolongé. Que les inconditionnels de prises vidéo cinématiques se réjouissent ! S'ils s'y mettent en professionnel, ils pourront opter pour la série Osmo et acheter les lunettes DJI Goggles pour s'offrir une expérience de vol FPV (vue à la première personne).

Pour faciliter le choix de produits, c'est-à-dire le produit qui convient le mieux à tel ou tel (amis, famille ou proches), nous avons fourni au tableau ci-dessous des détails sur nos produits les plus populaires, y compris les caractéristiques spéciales et le type de consommateur qui pourrait les apprécier. Les prix réduits sur achats des Fêtes, les descriptions de produits et les liens de téléchargement de photos se trouvent également en bas de page.

Les produits sont disponibles (achat et expédition) directement à partir de la boutique en ligne DJI. Pour en savoir plus sur les produits, la disponibilité sur le marché et les prix en devises locales, rendez-vous sur https://store.dji.com/event/winter-holiday.

Pour en savoir plus, veuillez nous écrire à l'adresse pr@dji.com.

Angles d'approche promotionnelle des scénarios possibles

Pour hommes (Mavic Pro, série Phantom 4, DJI Goggles) Pour branchés technophiles (série Phantom 4; DJI Goggles, Osmo+) Jouets des grands garçons

Technologie à avoir dans vos bagages

Cadeaux techno impressionnants pour lui Idées cadeaux pour votre moitié technophile

Cadeaux pour technophiles

Jouets de haute technologie à avoir en 2018 Pour femmes (Spark, Osmo Mobile Silver, Mavic Pro blanc alpin) Pour voyageurs (Mavic Pro, Osmo Mobile Silver, Spark) Auto/aéroportraits, de nouveaux sommets à conquérir

Gadgets qui rendront votre petit ami jaloux

Accessoires de mode techno dernier cri Nouveau mode de capture et de partage de votre parcours voyage cette saison des Fêtes

Technologie de voyage indispensable

Idées cadeaux pour les gens en mobilité Style de vie grand public Pour professionnels (série Phantom 4, Inspire 2) Prix abordable : gadgets de moins de 500 $ US (Spark, DJI Goggles, Osmo Mobile Silver)

Produit de luxe : cadeaux de Noël pour le « grand voyageur » (Mavic Pro blanc alpin et série Phantom 4)

Cadeau génial : gadgets que tout le monde devrait avoir (Spark, Osmo Mobile Silver) Cadeaux qui plairont à tout photographe, vous-même compris

Une nouvelle perspective pour le photographe sérieux dans votre cercle intime

Résolution du Nouvel An : apprendre une nouvelle forme d'art - photographie aérienne

Osmo Mobile Silver

Un stabilisateur qui transforme un téléphone intelligent en caméra intelligente en mouvement https://store.dji.com/product/osmo-mobile-silver?from=event-winter-holiday Prix promotionnel : 199 $ US (prix d'origine 299 $ US) Particularités à signaler Vibrations caméra négligeables et prises de vues transformées en vidéos cinématiques

Création automatique par ActiveTrack de plans d'image d'objets parfaitement cadrés en mouvement

4 modes de fonctionnement différents

Panoramas détaillés, exposition prolongée, effet d'accéléré et vidéo au ralenti

Flux en direct vers les médias sociaux

Autonomie batterie à hauteur de 4,5 heures Idéal pour : Passionnés de voyage

Créateurs vidéo qui ont le partage à coeur

Blogueurs vidéo en mobilité

Parents souhaitant éterniser les premiers pas de leur bébé

Amateurs de concerts/événements sportifs souhaitant revivre les moments forts DJI Goggles Expérience immersive en vol FPV https://store.dji.com/product/dji-goggles?from=event-winter-holiday Prix promotionnel : 399 $ US (prix d'origine 449 $ US) Particularités à signaler Résolutions HD intégrale 1920 x 1080

Fonction de suivi de regard

Mode Aile fixe (mouvement de rotation pour simuler un vol réaliste)

Accès facile aux principales fonctions de vol intelligentes dont ActiveTrack, TapFly, Terrain Follow, modes Cinematic et Trépied

Temps de vol à hauteur de 6 heures

Compatible avec la plupart des drones DJI Idéal pour : Passionnés de technologie et joueurs

Amateurs de courses de drones

Mordus d'expérience ou du divertissement RV

Amateurs d'aviation / pilotes

Photographes et vidéastes qui recherchent des séquences assorties d'images en perspective rapprochée Spark Le mini-drone caméra le plus petit, le plus amusant et le plus facile à utiliser https://store.dji.com/product/spark?from=event-winter-holiday Prix promotionnel : 399 $ US (prix d'origine 499 $ US) Offre groupée Fly More pour Spark : 599 $ US (prix d'origine 699 $ US)

Offre groupée limitée Spark et accessoires : 418 $ US (prix d'origine 549 $ US)

Offre groupée limitée Fly More pour Spark et accessoires : 618 $ US (prix d'origine 749 $ US)1 Particularités à signaler Poids léger : 300 g (moins que la taille d'une canette de soda)

Décollage de la paume de votre main, contrôle gestuel

Caméra 12 MP

Modes de vol intelligents QuickShot

Vol au gré du contrôleur, avec votre téléphone intelligent ou à la main

Temps de vol à hauteur de 16 minutes

Disponible en blanc alpin, bleu ciel, vert pré, rouge lave et jaune soleil levant Idéal pour : Premier drone personnel ou familial

Premier cadeau high-tech des grands-parents/parents

Amateurs de gadgets nouveaux et géniaux

Propriétaires d'animaux en compagnie

Documentaristes des voyages en famille

Amateurs d'autoportraits (aéroportraits) Mavic Pro / Mavic Pro blanc alpin Un drone portable et intelligent pour les « documentaristes » en mobilité https://store.dji.com/product/mavic-pro/preferences Prix promotionnel (Mavic Pro) : 899 $ US (prix d'origine 999 $ US) Offre groupée Fly More pour Spark : 1 149 $ US (prix d'origine 1 381 $ US)

Offre groupée limitée Mavic Pro et accessoires : 918 $ US (prix d'origine 1 049 $ US)

Offre groupée limitée Fly More pour Mavic Pro et accessoires : 1 168 $ US (prix d'origine 1 349 $ US)2 https://store.dji.com/product/mavic-pro-alpine-white-combo?from=event-winter-holiday Prix (offre groupée Mavic Pro blanc alpin) : 1 049 $ US3 Particularités à signaler Compact, pliable et mobile

Vol au gré du contrôleur ou simplement avec votre téléphone intelligent

Évitement d'obstacles en face avant

Fonctions intelligentes dont ActiveTrack, TapFly et mode Geste pour autoportraits

Caméra pour vidéo 4K, 12 MP

Temps de vol à hauteur de 27 minutes Idéal pour : Voyageurs à coeur / blogueurs vidéo de voyage

Passionnés de photographie

Photographes paysagistes et de plein air

Enregistrement d'activité sportive chez les enfants

Aventuriers de plein air 1 L'offre groupée limitée « accessoires pour Spark » ne s'applique qu'aux modèles blanc alpin et rouge lave jusqu'à épuisement des stocks. 2 L'offre groupée limitée « accessoires pour Mavic » est disponible jusqu'à épuisement des stocks. 3 L'offre groupée Mavic Pro blanc alpin est disponible exclusivement sur les sites marchands store.dji.com, Apple.com et Apple Store, dans un nombre restreint de pays.

Phantom 4 Advanced Une caméra embarquée, abordable et puissante, pour photographes https://store.dji.com/product/phantom-4-advanced?from=event-winter-holiday Prix : 1 199 $ US (avec une batterie supplémentaire gratuite) Particularités à signaler Caméra puissante, commandes précises, facile d'emploi

Capteur de 1 pouce, capable de prises vidéo 4K à 60 ips et photos fixes de 20 mégapixels

Fonctions intelligentes : Modes Draw, ActiveTrack, TapFly, Geste et Trépied

Système FlightAutonomy avec évitement d'obstacles

Temps de vol à hauteur de 30 minutes Idéal pour : Amateurs de drones, pilotes-débutants qui recherchent une caméra puissante

Photographes et cinéastes amateurs ou semi-professionnels

Passionnés de photographie à la recherche de nouvelles perspectives Phantom 4 Pro Une caméra embarquée, puissante et intelligente, pour le photographe aérien sérieux https://store.dji.com/product/phantom-4-pro?from=event-winter-holiday Prix : 1 499 $ US (avec une batterie supplémentaire gratuite) Particularités à signaler Système aérien intégré prêt-à-voler équipé d'une caméra puissante

Capteur de 1 pouce, capable de prises vidéo 4K à 60 ips et photos fixes de 20 mégapixels

Capteurs d'obstacles à 5 directions avec système FlightAutonomy

Fonctions intelligentes intégrées, y compris le mode Draw, ActiveTrack, TapFly et la fonction améliorée Return-to-Home

Temps de vol à hauteur de 30 minutes Idéal pour : Photographes professionnels

Passionnés de photographie à la recherche de nouvelles perspectives

Agences de production et créatifs

Services de photographie de mariage

Amateurs de drones et d'avion télécommandé Osmo+

Un stabilisateur intégrant une caméra zoom qui vous aide à réaliser des séquences cinématographiques comme un professionnel https://store.dji.com/product/osmo-plus?from=event-winter-holiday Prix promotionnel : 559 $ US (prix d'origine 649 $ US) Particularités à signaler Caméra zoom intégrée offrant une focale allant de 22 à 77 mm sans sacrifier la qualité HD

Vidéo nette 4K / 30 ips et 1080 p / 100 ips pour vidéo au ralenti

Stabilisation avancée, maîtrise en exposition prolongée même sans trépied

Excellentes prises d'autoportrait en mobilité avec une distance focale à partir de 0,5 mètre Idéal pour : Vidéastes professionnels

Cinéastes amateurs et semi-professionnels

Agences de production et créateurs de contenu à cheval sur la qualité des images et séquences Inspire 2 Plateforme aérienne, prête à décoller, conçue pour les professionnels et le tournage https://store.dji.com/product/inspire-2 Prix : 2 999 $ US Photo : Inspire 2 avec une caméra Zenmuse X4S Particularités à signaler Plateforme aérienne, prête à décoller, pour professionnels et cinéastes

Capture vidéo 5.2K à 4.2 Gbps pour vidéos RAW Adobe CinemaDNG

Deux caméras offertes : FPV pour l'opérateur et caméra principale pour DP

Rotation caméra à 360 degrés pour capturer l'action tous azimuts

Nouveau corps en magnésium-aluminium qui augmente la rigidité et réduit le poids

Système de redondance à batterie double

Vitesse maximale de 58 mi/h (l'accélération jusqu'à 50 mi/h ne prend que 5 secondes)

Temps de vol à hauteur de 25 minutes Idéal pour : Professionnels de la production, du cinéma et de l'industrie créative

Pilotes de drone confirmés

Passionnés de technologie

Remarque : La promotion des Fêtes 2017 de DJI est en cours sur le site marchand store.dji.com et prendra fin le 31 décembre 2017, à 23h59 HNP. La période la promotion et sa disponibilité peuvent varier selon le marché. L'ensemble Spark de Noël, édition limitée, n'est disponible que pendant la période de promotion jusqu'à épuisement des stocks.

Photos de produits téléchargeables :

Osmo Mobile : http://bit.ly/2wT3GrZ

Osmo+ : http://bit.ly/2gYd5Kj

DJI Goggles : http://bit.ly/2yrMYlf

Spark : http://bit.ly/2fCAQpM

Mavic Pro : http://bit.ly/2wi6eQX

Mavic Pro blanc alpin : http://bit.ly/2ygQqOq

Phantom 4 Advanced : http://bit.ly/2ouofGT

Phantom 4 Pro : http://bit.ly/2jqBtHV

Inspire 2 : http://bit.ly/2ytiOho

À propos de DJI

DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie d'imagerie aérienne, est fondée et dirigée par des passionnés d'hélicoptères télécommandés et experts en technologie du contrôle de vol et stabilisation de caméra. La société s'engage à faire en sorte que le matériel et les plateformes de photographie aérienne et de cinématographie sont plus accessibles, plus fiables et plus faciles à utiliser par les créateurs et les innovateurs du monde entier. Les activités mondiales de DJI enjambent les Amériques, l'Europe et l'Asie, et ses produits et solutions révolutionnaires ont la faveur des clients dans plus de 100 pays, notamment dans la cinématographie, la construction, l'intervention d'urgence, l'agriculture, la conservation et d'autres industries.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter notre :

Site Web : www.dji.com

Magasin en ligne : store.dji.com/

Facebook : www.facebook.com/DJI

Instagram : www.instagram.com/DJIGlobal

Twitter : www.twitter.com/DJIGlobal

LinkedIn : www.linkedin.com/company/dji

Abonnez-vous à notre canal YouTube : www.youtube.com/DJI

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/618835/Ensemble_Spark_de_Noel_edition_limitee.jpg

SOURCE DJI

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 17:59 et diffusé par :