Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

Mme Lucie Robitaille est nommée, à compter du 8 janvier 2018, secrétaire adjointe aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif. Mme Robitaille est actuellement sous-ministre adjointe au ministère de la Famille.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Michel A. Bureau est nommé de nouveau sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

M. Jean Villeneuve est nommé sous-ministre adjoint au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. M. Villeneuve était sous?ministre adjoint par intérim à ce ministère.

Régie du bâtiment du Québec

M. Michel Beaudoin est nommé, à compter du 22 janvier 2018, membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Régie du bâtiment du Québec. M. Beaudoin est actuellement vice-président aux normes du travail de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Office des professions du Québec

Mme Diane Legault est nommée, à compter du 8 janvier 2018, membre et présidente de l'Office des professions du Québec. Mme Legault est actuellement directrice générale de la Fédération canadienne des organismes de réglementation dentaire.

M. Claude Leblond est nommé, à compter du 8 janvier 2018, membre et vice?président de l'Office des professions du Québec. M. Leblond a été président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

Commission des transports du Québec

Mme Catherine Lapointe est nommée, à compter du 15 janvier 2018, membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec. Mme Lapointe est actuellement avocate associée au sein de la firme BCF.

M. Marc-Denis Quintin est nommé, à compter du 8 janvier 2018, membre de la Commission des transports du Québec. M. Quintin est actuellement avocat plaidant à la Société d'habitation du Québec.

Régie du logement

Mme Mélanie Marois est nommée, à compter du 8 janvier 2018, régisseuse de la Régie du logement. Mme Marois est actuellement attachée judiciaire, greffière spéciale et registraire de faillite à la Direction des services judiciaires de l'Estrie au ministère de la Justice.

Tribunal administratif du Québec

Le gouvernement a procédé à la nomination des personnes suivantes comme membres avocates affectées à la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, à compter du 8 janvier 2018 :

Mme Odette Gagné, elle est actuellement avocate associée au sein de la firme Gagné Vézina, avocats.

Mme Virginie Massé, elle est actuellement membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec.

Mme Annick Poirier, elle est actuellement membre de la Commission des transports du Québec.

Bureau des enquêtes indépendantes

M. Luc Auclair est désigné, à compter du 8 janvier 2018, superviseur des enquêtes au Bureau des enquêtes indépendantes. M. Auclair est actuellement enquêteur à ce bureau.

Le gouvernement a procédé à la nomination des personnes suivantes comme enquêteuses et enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes, à compter du 8 janvier 2018 :

Mme Michèle Beaudoin, elle était sergente-détective et enquêteuse en prêt de service à la Gendarmerie royale du Canada - Équipe intégrée sur la sécurité nationale du Service de police de la Ville de Montréal.

Mme Marie-France Beaudry, elle était sergente-détective et enquêteuse - Crimes majeurs - Agressions sexuelles du Service de police de la Ville de Montréal.

Mme Chantal Desroches, elle est enquêteuse à la Société des loteries du Québec.

Mme Laurie Ann Lefebvre, elle est sergente-détective, enquêteuse en abus physique et décès d'enfants et enquêteuse aux crimes généraux - Centre d'enquête Est du Service de police de la Ville de Montréal.

Mme Mélissa Amélie Plourde, elle est coordonnatrice de la Table de concertation régionale en saines habitudes de vie et coroner à temps partiel.

Mme Catherine Rochefort-Maranda, elle est analyste en renseignements criminels à la Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec.

Mme Giovanna Taddeo, elle est présidente et instructrice de karaté et d'autodéfense pour Les Solutions V-Fit P.R.O. inc.

M. Michel Lacerte, il a été enquêteur au Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal.

Héma-Québec

Mmes Caroline Banville et Patricia Hudson sont nommées membres du conseil d'administration d'Héma-Québec.

Retraite Québec

M. Kevin Martin est nommé membre du conseil d'administration de Retraite Québec.

