La ministre McKenna publie un cadre pour accroître l'utilisation de combustibles propres au Canada

OTTAWA, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a fait franchir au Canada une étape de plus vers l'utilisation de carburants propres, en publiant le cadre réglementaire présentant la structure proposée pour la norme nationale sur les combustibles propres du Canada. Le cadre jettera les bases pour des discussions techniques et la réglementation qui exigera l'utilisation de carburants propres dans les véhicules, les industries et les bâtiments. Il s'agit d'un des moyens dont le Canada s'est doté pour prendre des mesures audacieuses et assurer ainsi la pérennité de la planète pour les générations à venir, bâtir une économie propre et créer plus de débouchés pour les Canadiens de la classe moyenne.

Des représentants du Ministère travailleront en collaboration avec l'industrie, d'autres gouvernements, des organisations non gouvernementales et d'autres intervenants afin de finaliser les détails techniques de la Norme sur les combustibles propres en vue de publier un projet de règlement d'ici la fin de 2018.

La Norme sur les combustibles propres obligera les producteurs, les importateurs et les distributeurs de carburants à réduire la quantité de pollution par le carbone liée aux carburants liquides, solides et gazeux. Pour ce faire, ils devront réduire les émissions de gaz à effet de serre produites au cours de toute phase du cycle de vie d'un carburant - que ce soit durant la phase de production, lors du transport du carburant destiné aux utilisateurs ou aux installations de traitement ou lorsque le carburant est brûlé. La Norme sur les combustibles propres laissera de la souplesse aux producteurs, aux importateurs et aux distributeurs de carburants et leur offrira une multitude d'options en matière de conformité.

La Norme sur les combustibles propres est la plus importante politique de réduction des émissions du plan canadien axé sur la lutte contre les changements climatiques et la croissance propre. La Norme sur les combustibles propres sera conçue en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada de 30 millions de tonnes par année d'ici 2030.

« Les Canadiens sont conscients que l'environnement et l'économie vont de pair. La Norme sur les combustibles propres donnera aux Canadiens un meilleur accès à des carburants propres et réduira de façon importante la pollution par le carbone, en plus de favoriser une croissance propre et de créer de bons emplois dans toutes les collectivités à l'échelle du pays. L'utilisation de carburants propres dans nos immeubles, nos véhicules et nos activités industrielles est l'une des étapes les plus importantes que nous pouvons franchir pour réduire la pollution par le carbone et rendre notre économie plus propre et plus concurrentielle. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les carburants renouvelables ont un énorme potentiel de débouchés pour les agriculteurs et les producteurs agricoles du Canada. La Norme sur les combustibles propres du Canada créera une nouvelle demande pour l'éthanol, le biodiesel, le gaz naturel renouvelable et d'autres biocarburants avancés. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la lutte contre les changements climatiques et l'innovation propre dans le secteur agricole. »

- Lawrence MacAuley, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

L'objectif global de la Norme sur les combustibles propres est de réduire de 30 mégatonnes les émissions annuelles de gaz à effet de serre d'ici 2030. Une telle réduction équivaut à retirer de la circulation plus de sept millions de véhicules durant un an.

