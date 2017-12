Le Guide Cadeaux des Fêtes Aide les Gens et la Planète







Le guide Cadeaux de l'Entreprise Sociale vous aide à « acheter social et vert » avec des cadeaux qui donnent deux fois

TORONTO, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Chaque cadeau que vous achetez pendant la période des Fêtes peut avoir un impact important sur votre communauté. Grâce au Guide Cadeaux de l'Entreprise Sociale 2017-2018, étendre l'impact de vos cadeaux est plus facile que jamais. Cette deuxième édition du guide présente une grande variété de produits créés par le secteur diversifié de l'entreprise sociale au Canada, qui représente des organisations lucratives et sans but lucratif, certifié approvisionnement social, des coopératives et des B Corps.

« Ce guide est une façon pratique et unique pour quiconque de soutenir les entreprises sociales de l'Ontario », affirme Brad Duguid, Ministre du développement économique et de la croissance. « C'est avantageux pour tous, les cadeaux vous permettent de donner deux fois : à vos proches et à vos communautés dans le besoin. »

L'Ontario compte environ 10 000 entreprises sociales qui poursuivent des objectifs sociaux, culturels ou environnementaux par la vente de biens et de services. La réduction de la pauvreté est une mission très commune pour ces entreprises sociales, et plusieurs ciblent la formation et l'embauche de personnes avec des barrières à l'emploi comme solution directe.

Le Guide Cadeaux de l'Entreprise Sociale comprend une vaste gamme de produits et est entièrement consultable par type de produit, gamme de prix, région et autres catégories. Par exemple, vous pourrez acheter des mocassins ou des mukluks chauds et élégants d'inspiration autochtone d'Atlohsa Gift, des foulards uniques respectueux de l'environnement, 100 % soie, faits main par des jeunes de Toronto à risque d'itinérance, une adhésion à vie à la Coopérative d'énergie renouvelable communautaire d'Ottawa, ou encore le dictionnaire de la langue québécoise des signes et d'autres ressources.

« Nous sommes ravis de faire partie de ce guide spécial », affirme Dan Kershaw, Directeur général, Furniture Bank ... « Les cadeaux présentés sont non seulement de grande qualité, ils produisent un impact tellement important »

Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration de diverses organisations communautaires et l'appui financier du gouvernement de l'Ontario. Vous pouvez trouver le catalogue complet de produits et services en ligne à http://esontario.org/cadeaux-fetes-guide-de-produits-vedettes-2017/.

