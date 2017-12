Aide à Groupe Capitales Médias - Une façon de faire qui soulève des inquiétudes







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Québecor est inquiète face à une possible intervention du gouvernement du Québec auprès de Groupe Capitales Médias. Une telle aide, annoncée à l'aube d'une année électorale, soulève des questions importantes sur l'indépendance de la presse et les méthodes de soutien gouvernemental à un seul intervenant de la presse écrite alors que de nombreux autres groupes font face aux mêmes défis.

Québecor questionne le bien-fondé de procéder au cas par cas, via Investissement Québec, alors que le gouvernement a dévoilé une série de mesures pour aider la presse d'information la semaine dernière et sa stratégie numérique aujourd'hui.

Si le gouvernement du Québec décide de subventionner la presse écrite, il devrait le faire dans la plus grande transparence et selon des conditions qui assurent la plus grande indépendance des médias. Ceci ne peut se faire qu'après une réflexion impliquant un ensemble de partenaires de la société civile : groupes de presse, journalistes, universitaires, organismes et citoyens.

Le gouvernement ne peut favoriser certains groupes de presse qui appartient à un individu au détriment des autres, alors que tous les groupes se questionnent sur les meilleures stratégies à déployer afin d'assurer une information régionale de qualité. Ce favoritisme flagrant ne peut se justifier dans une société libre et démocratique.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,53 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

SOURCE Québecor

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 16:52 et diffusé par :