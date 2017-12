La GRC annonce les mesures qu'elle prend pour renforcer les enquêtes sur les agressions sexuelles et le soutien aux victimes







OTTAWA, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé les résultats de son examen des affaires d'agression sexuelle classées comme sans fondement ainsi que les mesures que l'organisation prend pour renforcer les enquêtes sur les agressions sexuelles, la surveillance et le soutien aux victimes.

Plus tôt cette année, la GRC a amorcé l'examen de toutes les affaires d'agression sexuelle qu'elle avait été amenée à juger sans fondement depuis 2016. La GRC a créé une équipe à Ottawa pour étudier les rapports divisionnaires, se pencher sur tous les aspects des enquêtes sur les agressions sexuelles, consulter des parties intéressées externes, des partenaires et des experts et guider la GRC dans l'amélioration de ses enquêtes sur ces crimes graves.

Le rapport issu de cette démarche, intitulé « La voie à suivre : Plan d'action de la GRC sur l'examen des plaintes d'agression sexuelle et le soutien aux victimes », peut être consulté au http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/voie-a-suivre-plan-daction-grc-lexamen-des-plaintes-dagression-sexuelle-et-soutien-aux-victimes

En bref

La GRC prend des mesures pour renforcer la formation et la sensibilisation des policiers, la responsabilisation en matière d'enquête, le soutien aux victimes et la sensibilisation du public.

La GRC s'est engagée à assurer l'excellence en matière d'enquête et le soutien aux victimes d'agressions sexuelles au Canada. Nos objectifs sont clairs :

Traiter les victimes d'agression sexuelle avec compassion, sollicitude et respect, conformément aux pratiques dont l'exemplarité est fondée sur les faits





Partout au Canada , dans les affaires d'agression sexuelle, mener systématiquement des enquêtes dignes des normes professionnelles les plus élevées, en mettant en oeuvre les pratiques de contrôle établies pour assurer le niveau maximal de responsabilisation et d'intendance des enquêtes





, dans les affaires d'agression sexuelle, mener systématiquement des enquêtes dignes des normes professionnelles les plus élevées, en mettant en oeuvre les pratiques de contrôle établies pour assurer le niveau maximal de responsabilisation et d'intendance des enquêtes Informer le public des enquêtes de la GRC sur les agressions sexuelles, accroître sa confiance dans ces enquêtes et l'encourager à signaler toute agression sexuelle dont il a connaissance.

La GRC continuera de collaborer avec des organismes d'application de la loi, des parties intéressées et des partenaires gouvernementaux canadiens, dont Condition féminine Canada, afin de discuter de pratiques exemplaires, de recueillir leurs conseils et commentaires sur les processus d'enquête sur les agressions sexuelles, de cerner les lacunes en matière de formation et de s'assurer que la formation offerte aux membres de la GRC est adaptée aux différentes cultures et prend les effets des traumatismes en compte.

