Une quinzaine d'écrivains et de bédéistes visiteront les librairies du Québec!

QUÉBEC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux d'annoncer le nom des boursiers qui bénéficieront d'un soutien financier dans le cadre de la mesure Promotion des écrivains et des bédéistes en librairie. Un total de 22 000 $ est accordé pour la réalisation de projets d'ateliers-conférences, de prestations d'écriture ou encore de causeries-lectures qui se dérouleront dans de nombreuses librairies à travers le Québec, de l'Abitibi à la Gaspésie, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Mauricie.

En incluant les collaborateurs aux projets, c'est une quinzaine d'écrivains et de bédéistes qui iront à la rencontre de leurs lecteurs : les écrivains Dominic Bellavance, Lucille Bisson, Marie-Ève Bourassa, Mathieu Fortin, Sarah Lalonde (en collaboration avec Simon Boulerice et Rhéa Dufresne), Caroline Merola, Laurance Ouellet Tremblay et les bédéistes Marc Tessier (en collaboration avec Skip Jensen) et Jean-Paul Eid (en collaboration avec Claude Paiement). Le détail des projets et des librairies partenaires se trouve en annexe.

L'aide à la Promotion des écrivains et des bédéistes en librairie s'inscrit dans le Plan d'action sur le livre du gouvernement du Québec. Par l'offre d'activités originales, elle permet de stimuler la lecture des auteurs québécois, d'encourager les partenariats entre les libraires et de favoriser la mise en place d'un réseau de promotion des écrivains, des bédéistes et de leurs oeuvres, sur l'ensemble du territoire.

Un comité composé de pairs a analysé et sélectionné les projets des créateurs au mérite, sur la base de l'excellence de la proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme.

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

Annexe - Description des projets soutenus

Nom | région | projet | Librairie(s) partenaire(s)

Dominic Bellavance | Capitale-Nationale | écriture en direct | Librairie Vaugeois (Québec).

Lucille Bisson | Abitibi-Témiscamingue | Une auteure à la librairie - Abitibi-Témiscamingue | Librairie La Galerie du livre (Val-d'Or), Librairie Papetrie commerciale (Amos), Librairie Au boulon d'ancrage (Rouyn-Noranda), Librairie du Nord (La Sarre), Librairie Papetrie commerciale (Val-d'Or), Librairie En marge (Rouyn-Noranda) et Librairie Servidec (Ville-Marie).

Marie-Ève Bourassa | Montréal | Red Light - Rencontres en librairie | Librairie Pantoute (Québec), Librairie Zone libre (Montréal), Librairie Paulines (Montréal).

Jean-Paul Eid, en collaboration avec Claude Paiement | Montréal | Les coulisses de La femme aux cartes postales | Librairie de Verdun (Montréal), Librairie Monet (Montréal), Librairie Pantoute (Québec).

Mathieu Fortin | Centre-du-Québec | Décodages | Librairie A. B. C. (La Tuque).

Sarah Lalonde, en collaboration avec Simon Boulerice et Rhéa Dufresne | Montréal | Histoires improvisées | Librairie Monet (Montréal), Librairie Bric-à-brac (Montréal).

Caroline Merola | Montréal | exposition et animation d'ateliers à la librairie L'Intrigue | Librairie L'Intrigue (Saint-Hyacinthe).

Laurance Ouellet Tremblay | Montréal | Un poème à votre adresse (manufacture poétique en librairie) | Librairie Marie-Laura (Saguenay).

Marc Tessier, en collaboration avec Skip Jensen | Montréal | Conférence La bande dessinée documentaire et autobiographique au Québec | La Chouette Librairie (Matane).

