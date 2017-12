Innovation et Développement économique Trois-Rivières - Québec investit plus de 701 000 $ pour l'implantation d'un accélérateur d'entreprises en Mauricie







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a accordé, par l'entremise du Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie, une contribution financière de 701 485 $ à l'organisme Innovation et Développement économique Trois?Rivières pour la réalisation d'un projet d'investissement, évalué à plus de 2,7 millions de dollars, dans la région de la Mauricie.

L'initiative vise l'implantation d'un accélérateur d'entreprises actives dans les secteurs industriel et technologique, et qui sont en phase d'exploration de marchés et de commercialisation.

Le député de Trois?Rivières, M. Jean?Denis Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Citations :

« Innovation et Développement économique Trois?Rivières est un partenaire majeur de notre gouvernement dans ses efforts pour assurer la vitalité économique sur le territoire trifluvien. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous l'appuyons dans ses démarches pour implanter un nouvel accélérateur d'entreprises à Trois?Rivières, un projet unique et novateur qui stimulera l'entrepreneuriat dans notre région. »

Jean?Denis Girard, député de Trois?Rivières

« Grâce à ses services d'aide au démarrage, à la croissance et au transfert d'entreprises, Innovation et Développement économique Trois?Rivières joue un rôle clé en matière d'accompagnement des PME en Mauricie. Nous sommes donc fiers de soutenir cet organisme dans la réalisation de son important projet, qui contribuera à l'essor d'entreprises dynamiques dans des secteurs phares de l'économie régionale. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le succès du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie repose en grande partie sur les entreprises et les organismes qui, comme Innovation et Développement économique Trois?Rivières, concrétisent des projets solidifiant l'économie de nos régions. D'ailleurs, l'initiative annoncée aujourd'hui permettra, j'en suis convaincu, de faire croître les entreprises mauriciennes, mais aussi d'attirer de nouvelles entreprises, lesquelles créeront de la richesse et des emplois en Mauricie. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

Innovation et Développement économique Trois?Rivières est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de soutenir et de coordonner le développement économique sur le territoire trifluvien.

est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de soutenir et de coordonner le développement économique sur le territoire trifluvien. Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie permet notamment de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 16:07 et diffusé par :