Le Gouvernement du Québec accorde une aide financière importante à la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal

MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion du lancement de l'ouvrage État de l'énergie au Québec 2018 de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Pierre Moreau, en présence de la présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec (TEQ), Mme Johanne Gélinas, a annoncé l'attribution d'une somme d'un million de dollars sur cinq ans à la Chaire pour la soutenir dans ses importants travaux de recherche.

En plus d'augmenter les connaissances sur les enjeux liés à l'énergie, les études de la Chaire permettront de mettre en contexte et d'appuyer la mise en oeuvre du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques, piloté par TEQ, qui sera déposé au printemps 2018 à la suite de la consultation publique ayant eu lieu cet automne. TEQ s'appuiera sur les données fiables et détaillées produites par l'équipe de la Chaire et les intègrera à ses propres interventions.

Citations :

« Je salue l'excellence et la rigueur des travaux de M. Pierre Olivier Pineau et de Mme Johanne Whitmore, les auteurs de l'État de l'énergie 2018. Ces travaux sont essentiels puisqu'ils permettront à TEQ d'effectuer un suivi rigoureux des cibles que nous avons établies. Ils permettront également au gouvernement de prendre les meilleures décisions possible pour les atteindre. Les Québécois peuvent ainsi suivre l'évolution de nos initiatives et constater nos progrès. »

Pierre Moreau, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord

« Les travaux de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal répondent aux besoins d'informations fiables et actuelles de TEQ pour la réalisation de son mandat, puisqu'ils dressent un portrait réel de l'état de l'énergie au Québec. Cette collaboration arrive donc à point dans l'évolution de nos travaux et des réalisations à venir. »

Faits saillants :

L'appui gouvernemental, par l'entremise de TEQ, vient s'ajouter à celui de dix autres partenaires de la Chaire, soit : BMO, Boralex, Enbridge, ENERCON, Énergie renouvelable Brookfield , Énergir, MERN, McCarthy Tétrault, PwC et Valero.

Transition énergétique Québec a été créé en avril 2017 pour assurer la transition énergétique du Québec. Sa mission est de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement.

Créée en 2013, la Chaire de gestion du secteur de l'énergie a pour mission d'augmenter les connaissances sur les enjeux liés à l'énergie, dans une perspective de développement durable, d'optimisation et d'adéquation entre les sources d'énergie et les besoins de la société.

Dans sa Politique énergétique 2030, « L'énergie des Québécois, source de croissance », le Québec vise à faire de l'efficacité énergétique, de l'électrification des transports et de la mise en valeur de ses ressources énergétiques de puissants leviers de développement économique et social pour le Québec.

Liens connexes :

Pour en apprendre plus sur la mission de TEQ, visitez transitionenergetique.gouv.qc.ca.

Pour connaître la démarche de consultation publique qui se déroulait jusqu'au 8 décembre 2017 et les mesures proposées par le gouvernement sur la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques : consultation.teq.gouv.qc.ca.

Pour plus d'information sur la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal et pour consulter l'État de l'énergie au Québec 2018, visitez energie.hec.ca.

