L'aide du Canada pour les enfants rohingyas arrive à un moment crucial, affirme l'UNICEF

TORONTO, le 13 déc. 2017 /CNW/ - UNICEF Canada a réagi à l'annonce faite aujourd'hui par la ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, d'un financement de plus de 10 millions de dollars pour contribuer à intensifier les interventions humanitaires dans le cadre de la crise dans l'État de Rakhine, au Myanmar, et des personnes déplacées au Bangladesh. Voici ce qu'a déclaré le président et chef de la direction d'UNICEF Canada, David Morley :

« Chaque fois qu'une situation d'urgence survient dans le monde, la population canadienne réagit, et ce n'est pas différent dans le cas de la crise des Rohingyas. Les Canadiennes et les Canadiens ont vu aux nouvelles ce que nous voyons chaque jour : les besoins désespérés de centaines de milliers d'enfants rohingyas et de leur famille qui ont fui la terrible violence au Myanmar et ont cherché refuge au Bangladesh, de l'autre côté de la frontière. L'annonce de l'aide canadienne faite aujourd'hui ne pouvait pas arriver à un moment plus crucial.

La situation humanitaire des réfugiées et réfugiés rohingyas est désastreuse. Depuis le 25 août 2017, plus de 646 000 personnes réfugiées ont traversé la frontière. Plus de la moitié d'entre elles sont des enfants. Bien que le rythme des arrivées ait ralenti, des milliers de personnes continuent d'arriver chaque semaine, ce qui met encore plus de pression sur les ressources déjà lourdement sollicitées. En plus des camps surpeuplés, de l'eau contaminée et des taux élevés de malnutrition, l'éclosion cette semaine d'une épidémie de diphtérie met la vie de milliers d'autres enfants en danger.

L'UNICEF a intensifié ses opérations de secours en réponse à la crise et s'emploie à protéger les enfants les plus vulnérables. Nous continuons de fournir des vaccins essentiels et de l'eau potable, de traiter les enfants qui souffrent de malnutrition sévère, et de procurer aux enfants l'éducation et le soutien psychosocial dont ils ont besoin. Malgré cela, la vie de plus en plus d'enfants demeure en danger, en raison du peu de progrès réalisés vers une situation politique pacifique.

L'aide du Canada annoncée aujourd'hui envoie un message puissant à la communauté internationale : nous sommes une nation qui se sent concernée, et nous faisons tout ce qu'il faut pour aider ceux et celles qui en ont besoin. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent être assurés que leurs dons contribueront à minimiser les conséquences de cette catastrophe humanitaire pour les enfants. L'UNICEF continuera d'apporter aux enfants les plus vulnérables une aide essentielle à leur survie, notamment en établissant des espaces adaptés aux enfants, en procurant un soutien psychosocial, en vaccinant les enfants contre des maladies potentiellement mortelles et en veillant à ce que les familles aient de l'eau potable.

Aujourd'hui, la population canadienne peut être fière de sa contribution pour améliorer les choses. Alors que la crise continue de faire rage, nous comptons sur le soutien du Canada pour nous aider à protéger les enfants dont la vie est en danger. »

