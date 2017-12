Investissements de 116 900 $ pour bonifier l'offre touristique de la région de la Baie-James







CHIBOUGAMAU, QC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 116 900 $ afin de soutenir la présentation du Festival Folifrets Baie-James, l'évaluation et l'amélioration de la qualité des services de l'hôtel Chibougamau ainsi que la mise sur pied du projet Xpérience Opémiska.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Jean Boucher, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, le président de Tourisme Baie-James, M. Alexandre-Maxim Jacob, et le président de l'Administration régionale Baie-James, M. René Dubé.

Une somme de 98 900 $ est accordée à ces entreprises et promoteurs dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme de la région touristique de la Baie-James. Le Festival Folifrets Baie-James reçoit également un appui financier de 18 000 $, issu du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Citations :

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination de choix lorsque vient le temps de profiter des joies de l'hiver, du dépaysement et des grands espaces. Notre gouvernement est fier de soutenir des projets de ce genre, lesquels permettent de développer l'offre touristique tout en diversifiant et en stimulant l'économie de la région de la Baie-James. Les ajouts et les améliorations qui seront réalisés par les promoteurs favoriseront la création d'emplois dans la région et permettront de joindre un plus grand nombre d'amateurs d'activités hivernales, leur faisant ainsi vivre une expérience globale de la saison froide. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« C'est avec enthousiasme que je constate que notre gouvernement investit dans des projets qui se concrétiseront dans la région, contribuant ainsi au dynamisme du Nord-du-Québec. En tant que député, il m'apparaît important que le gouvernement soutienne les entreprises et les promoteurs locaux, qui, grâce à leurs projets, favorisent l'augmentation de la présence de touristes dans la région tout en faisant rayonner celle-ci au Québec et à l'étranger. »

Jean Boucher, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« Ces contributions sont le fruit d'une collaboration concertée entre les différents acteurs de l'industrie touristique, et nous sommes fiers de pouvoir en faire l'annonce aujourd'hui. Avec une enveloppe de 700 000 $ jusqu'en 2020, l'Entente de partenariat régional en tourisme représente une action concrète favorisant l'atteinte de nos objectifs en matière de développement de l'offre touristique régionale. Cette première annonce ouvre la voie aux prochaines, et j'invite d'ailleurs nos membres et futurs membres à prendre part aux appels de projets qui seront lancés en 2018. Je tiens également à remercier l'ensemble des partenaires, soit le ministère du Tourisme, l'Administration régionale Baie-James et la Société de développement de la Baie-James, lesquels rendent possible ces initiatives, qui permettront de stimuler le développement du potentiel touristique de la région et d'accroître sa visibilité. »

Alexandre-Maxim Jacob, président de Tourisme Baie-James

« Le tourisme occupe une place importante dans les orientations de l'Administration régionale Baie-James. Nous nous réjouissons donc de cette annonce, qui facilite le soutien aux différentes initiatives régionales. Avec cette première participation financière dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme, le gouvernement du Québec vient appuyer davantage la région et démontre que le tourisme est une part intégrante de notre économie. En tant que partenaire privilégié de Tourisme Baie-James, notre organisme ne peut que souligner l'importance de cette participation, laquelle contribuera au rayonnement de la région avec tout ce qu'elle a de beau et bon à offrir. Que cette première annonce soit garante d'autres à venir, pour le développement de notre magnifique région! »

René Dubé, président de l'Administration régionale Baie-James

Faits saillants :

Les projets qui bénéficieront d'une aide financière sont :

Projet Ville Montant accordé Xpérience Opémiska Chapais 60 000 $ Festival Folifrets Baie-James Baie-James 54 000 $ Hôtel Chibougamau Chibougamau 2 900 $

Le projet Xpérience Opémiska consiste à développer un nouveau complexe touristique quatre saisons, situé aux abords du lac Opémiska, ce qui se traduit par l'acquisition et la rénovation de cinq chalets, l'achat d'équipements et l'obtention de la classification quatre étoiles.

L'aide financière attribuée au promoteur du Festival Folifrets Baie-James permettra de soutenir la présentation de l'événement et d'engager une firme qui réalisera une analyse organisationnelle dans le but d'améliorer la performance touristique de ce dernier.

Le montant accordé à l'hôtel Chibougamau permettra la réalisation d'une analyse complète des services proposés par l'hôtel ainsi que l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en application de meilleures pratiques d'affaires, et ce, afin d'améliorer l'expérience offerte.

Lien connexe :

