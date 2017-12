Placements mondiaux Sun Life annonce des réductions de frais, des changements touchant les niveaux de risque et le lancement d'une nouvelle série de fonds







La réduction des frais liés à 50 fonds communs de placement et le lancement d'une nouvelle série de fonds signifient une valeur et un choix accrus pour les clients

TORONTO, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. a annoncé aujourd'hui la réduction des frais de gestion et des frais d'exploitation pour des fonds communs de placement dans l'ensemble de sa gamme. À partir du 1er janvier 2018, des réductions de frais allant jusqu'à 35 points de base seront appliquées à 50 fonds, pour certaines des séries suivantes : A, AH, T5, T8, AT5, AT8, F, FH, O et OH.

« Nos clients nous confient leur épargne pour que nous les aidions à profiter de la vie, maintenant et à la retraite, a commenté Rick Headrick, président, Placements mondiaux Sun Life. La réduction des frais associés à nos fonds communs de placement signifie que nos clients peuvent faire travailler une plus grande partie de leur argent pour eux, ce qui leur procure une plus grande tranquillité d'esprit. »

Frais moins élevés pour 50 fonds

Séries A, AH, T5, T8, AT5, AT8

Fonds Frais de

gestion

actuels Nouveaux

frais de

gestion

(en vigueur le 1er janv. 2018) Frais

d'administration

actuels Nouveaux

frais

d'administration

(en vigueur le

1er janv. 2018) Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life 1,55 1,50 0,10 Aucun changement Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun Life 1,55 1,50 0,10 Aucun changement Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life 1,55 1,50 0,10 Aucun changement Catégorie d'actions canadiennes BlackRock Sun Life 1,55 1,50 0,10 Aucun changement Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life 1,75 Aucun changement 0,20 0,15 Catégorie d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life 1,75 Aucun changement 0,20 0,15 Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life 1,25 1,05 0,15 Aucun changement Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life 1,95 1,80 0,20 Aucun changement Catégorie d'actions canadiennes MFS Sun Life 1,95 1,80 0,20 Aucun changement Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life 1,95 1,80 0,20 Aucun changement Fonds valeur actions canadiennes MFS Sun Life 1,95 1,80 0,20 Aucun changement Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life 1,75 1,70 0,20 Aucun changement Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life 1,75 1,70 0,20 Aucun changement Fonds croissance mondial MFS Sun Life 2,00 1,85 0,20 Aucun changement Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life 2,00 1,85 0,20 Aucun changement Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life 2,00 1,80 0,20 Aucun changement Fonds croissance international MFS Sun Life 2,00 1,85 0,20 Aucun changement Catégorie croissance internationale MFS Sun Life 2,00 1,85 0,20 Aucun changement Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life 2,00 1,80 0,20 Aucun changement Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life 2,00 1,80 0,20 Aucun changement Fonds d'actions américaines MFS Sun Life 2,00 1,85 0,20 Aucun changement Fonds croissance américain MFS Sun Life 2,00 1,85 0,20 Aucun changement Catégorie croissance américaine MFS Sun Life 2,00 1,85 0,20 Aucun changement Fonds valeur américain MFS Sun Life 2,00 1,85 0,20 Aucun changement Fonds d'obligations multistratégie Sun Life 1,25 1,05 0,15 Aucun changement Fonds marchés émergents Schroder Sun Life 2,50 2,15 0,25 Aucun changement Fonds valeur Sentry Sun Life 1,95 1,80 0,20 Aucun changement Catégorie valeur Sentry Sun Life 1,95 1,80 0,20 Aucun changement

Séries F, FH, O, OH

Fonds Frais de

gestion

actuels Nouveaux

frais de gestion

(en vigueur le

1er janv. 2018) Frais

d'administration

actuels Nouveaux

frais

d'administration

(en vigueur le

1er janv. 2018) Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life 0,55 0,50 0,10 0,05 Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun Life 0,55 0,50 0,10 0,05 Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life 0,50 Aucun changement 0,10 0,05 Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life 0,55 0,50 0,10 0,05 Catégorie d'actions canadiennes BlackRock Sun Life 0,55 0,50 0,10 0,05 Fonds énergétique Dynamique Sun Life 0,85 Aucun changement 0,20 0,15 Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life 0,75 Aucun changement 0,20 0,15 Catégorie d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life 0,75 Aucun changement 0,20 0,15 Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life 0,85 Aucun changement 0,20 0,15 Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life 0,85 Aucun changement 0,20 0,15 Portefeuille prudent Granite Sun Life 0,75 Aucun changement 0,20 0,15 Catégorie prudente Granite Sun Life 0,75 Aucun changement 0,20 0,15 Portefeuille modéré Granite Sun Life 0,75 Aucun changement 0,20 0,15 Catégorie modérée Granite Sun Life 0,75 Aucun changement 0,20 0,15 Portefeuille équilibré Granite Sun Life 0,80 Aucun changement 0,20 0,15 Catégorie équilibrée Granite Sun Life 0,80 Aucun changement 0,20 0,15 Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life 0,85 Aucun changement 0,20 0,15 Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life 0,85 Aucun changement 0,20 0,15 Portefeuille croissance Granite Sun Life 0,90 Aucun changement 0,20 0,15 Catégorie croissance Granite Sun Life 0,90 Aucun changement 0,20 0,15 Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life 0,80 Aucun changement 0,20 0,15 Fonds de revenu Granite Sun Life 0,75 Aucun changement 0,20 0,15 Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life 0,75 0,55 0,15 0,10 Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life 1,00 0,80 0,20 0,15 Catégorie d'actions canadiennes MFS Sun Life 1,00 0,80 0,20 0,15 Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life 1,00 0,80 0,20 0,15 Fonds valeur actions canadiennes MFS Sun Life 1,00 0,80 0,20 0,15 Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life 0,75 0,70 0,20 0,15 Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life 0,75 0,70 0,20 0,15 Fonds croissance mondial MFS Sun Life 1,00 0,85 0,20 0,15 Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life 1,00 0,85 0,20 0,15 Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life 1,00 0,80 0,20 0,15 Fonds valeur mondial MFS Sun Life 1,00 Aucun changement 0,20 0,15 Fonds croissance international MFS Sun Life 1,00 0,85 0,20 0,15 Catégorie croissance internationale MFS Sun Life 1,00 0,85 0,20 0,15 Fonds valeur international MFS Sun Life 1,00 Aucun changement 0,20 0,15 Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life 1,00 0,80 0,20 0,15 Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life 1,00 0,80 0,20 0,15 Fonds revenu mensuel MFS Sun Life 0,75 Aucun changement 0,20 0,15 Fonds d'actions américaines MFS Sun Life 1,00 0,85 0,20 0,15 Fonds croissance américain MFS Sun Life 1,00 0,85 0,20 0,15 Catégorie croissance américaine MFS Sun Life 1,00 0,85 0,20 0,15 Fonds valeur américain MFS Sun Life 1,00 0,85 0,20 0,15 Fonds d'obligations multistratégie Sun Life 0,75 0,55 0,15 0,10 Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life 1,25 Aucun changement 0,20 0,15 Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life 0,85 Aucun changement 0,20 0,15 Fonds marchés émergents Schroder Sun Life 1,50 1,15 0,25 0,20 Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Sentry Sun Life 1,00 Aucun changement 0,20 0,15 Fonds valeur Sentry Sun Life 0,95 0,80 0,20 0,15 Catégorie valeur Sentry Sun Life 0,95 0,80 0,20 0,15

Modifications apportées aux taux du programme Gestion privée





Placements mondiaux Sun Life apporte également des changements (réductions) aux frais de gestion liés au programme Gestion privée. Afin de continuer à offrir à nos clients les meilleurs produits et services possibles, nous adoptons une approche plus équilibrée pour les taux de notre programme Gestion privée.

Les taux de notre programme Gestion privée ne seront modifiés que pour les clients qui s'inscriront au programme à compter du 28 mars 2018 et qui ont un actif admissible de 500 000 $ ou plus. Les nouveaux taux sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Taux actuels :

Solde des titres admissibles (compte individuel ou du groupe familial) Réduction des frais de gestion (applicable à la portion de la valeur de marché comprise dans le niveau) Niveau 1 - Inférieur ou égal à 250 000 $ (la valeur de marché doit toutefois dépasser 100 000 $) 0,050 % Niveau 2 - supérieur à 250 000 $, mais ne dépassant pas 500 000 $ 0,100 % Niveau 3 - supérieur à 500 000 $, mais ne dépassant pas 1 million $ 0,200 % Niveau 4 - supérieur à 1 million $, mais ne dépassant pas 3 millions $ 0,250 % Niveau 5 - supérieur à 3 millions $ 0,300 %

Au 28 mars 2018

Solde des titres admissibles (compte individuel ou du groupe familial) Réduction des frais de gestion (applicable à la portion de la valeur de marché comprise dans le niveau) Niveau 1 - Inférieur ou égal à 250 000 $ (la valeur de marché doit toutefois dépasser 100 000 $) 0,050 % Niveau 2 - supérieur à 250 000 $, mais ne dépassant pas 500 000 $ 0,100 % Niveau 3 - supérieur à 500 000 $, mais ne dépassant pas 1 million $ 0,150 % Niveau 4 - supérieur à 1 million $, mais ne dépassant pas 3 millions $ 0,175 % Niveau 5 - supérieur à 3 millions $ 0,200 %

Modification des niveaux de risque

Placements mondiaux Sun Life passe en revue le niveau de risque qu'elle attribue à chaque fonds au moins une fois par année et lorsqu'un fonds est modifié de façon significative. Le niveau de risque des 11 fonds suivants a été modifié dans le cadre de notre revue annuelle, non pas en raison de changements apportés aux objectifs ou stratégies de placement ou à la gestion du fonds. Le niveau de risque attribué aux fonds a été revu conformément à la nouvelle méthodologie prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Le tableau ci-dessous fournit la liste complète des fonds dont le niveau de risque a été modifié, à effet immédiat :

Fonds Ancien niveau

de risque Nouveau niveau de

risque Catégorie d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life Faible à moyen Moyen Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Moyen Faible à moyen Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life Moyen à élevé Moyen Portefeuille croissance Granite Sun Life Moyen Faible à moyen Catégorie d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life Moyen à élevé Moyen Fonds revenu mensuel MFS Sun Life Moyen Faible à moyen Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life Moyen Faible à moyen Fonds marchés émergents Schroder Sun Life Élevé Moyen à élevé Catégorie croissance Granite Sun Life Moyen Faible à moyen Fonds Repère 2020 Sun Life Faible à moyen Faible Fonds de titres à revenu fixe américains de base Ryan Labs Sun Life Faible à moyen Faible

Nouvelles séries de fonds





Placements mondiaux Sun Life a également annoncé l'ajout des séries F5, F8, FT5 et FT8. Les nouvelles séries ont été conçues pour procurer une solution axée sur le revenu aux clients qui versent des honoraires à leur courtier et pour lesquels le courtier a conclu une entente avec Placements mondiaux Sun Life. Elles devraient commencer à être offertes autour du 9 février 2018, pour les fonds suivants :

Fiducie de fonds commun de placement Séries ajoutées Fonds croissance mondial MFS Sun Life F5, F8 Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life F5 Fonds valeur mondial MFS Sun Life F5, F8 Fonds croissance international MFS Sun Life F5, F8 Fonds valeur international MFS Sun Life F5, F8 Fonds croissance américain MFS Sun Life F5, F8 Fonds valeur américain MFS Sun Life F5, F8 Fonds revenu mensuel MFS Sun Life F5 Fonds énergétique Dynamique Sun Life F5, F8 Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life F5 Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life F5, F8 Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life F5, F8 Portefeuille équilibré Granite Sun Life F5 Portefeuille prudent Granite Sun Life F5 Portefeuille croissance Granite Sun Life F5, F8 Portefeuille modéré Granite Sun Life F5 Fonds de revenu Granite Sun Life F5 Fonds Valeur américaine Dynamique Sun Life F5, F8 Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life F5, F8 Fonds d'infrastructures Sun Life F5, F8 Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life F5, F8 Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life F5, F8

Catégorie de société Séries ajoutées Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun Life FT5 Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life FT5 Catégorie d'actions canadiennes BlackRock Sun Life FT5, FT8 Catégorie d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life FT5 Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life FT5 Catégorie équilibrée Granite Sun Life FT5 Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life FT5, FT8 Catégorie prudente Granite Sun Life FT5 Catégorie croissance Granite Sun Life FT5, FT8 Catégorie modérée Granite Sun Life FT5 Catégorie d'actions canadiennes MFS Sun Life FT5 Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life FT5 Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life FT5, FT8 Catégorie croissance internationale MFS Sun Life FT5, FT8 Catégorie croissance américaine MFS Sun Life FT5, FT8 Catégorie valeur Sentry Sun Life FT5 Catégorie Trimark canadienne Sun Life FT5 Catégorie d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life FT5 Catégorie d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life FT5

À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de plus de 20 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et elle est membre du groupe Financière Sun Life. Pour de plus amples renseignements, visitez www.placementsmondiauxsunlife.com ou communiquez avec nous sur Twitter @SLGI_Canada.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 934 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Renseignements pour les médias :

Annie Martin

Conseillère principale, relations publiques

Financière Sun Life

Tél. : 514-904-9757

annie.martin@sunlife.com

SOURCE Placements mondiaux Sun Life (Canada) Inc.

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 16:30 et diffusé par :