Un pêcheur récréatif manque aux conditions de sa condamnation précédente et reçoit des amendes et interdictions additionnelles







SALMON ARM, C.-B., le 13 déc. 2017 /CNW/ - Brady Hareuther, résidant à Salmon Arm, s'est vu imposer des peines sévères venant s'ajouter à une ordonnance déjà existante d'interdiction de la Cour.

Le 21 octobre 2015, devant la cour provinciale de Salmon Arm, M. Hareuther a plaidé coupable à plusieurs infractions à la Loi sur les pêches qu'il avait commises en 2014. Il s'agissait de quatre chefs d'accusation pour tentative de casaquer les poissons, possession de poissons capturés en contravention à la Loi ou à son règlement et d'un chef d'accusation pour agression de poissons/blessures causées à des poissons sur le pont de Trinity, près d'Enderby, sur une période de cinq jours. M. Hareuther a été condamné à verser 2 000 dollars qui seront alloués à la conservation et à la protection du poisson ou de son habitat. Il a reçu l'interdiction de pêcher dans le lac Mabel, la rivière Shuswap et dans les réseaux du lac Shuswap pendant deux ans, et a aussi reçu une amende de 650 dollars.

Le 27 août 2016, des agents des pêches ont observé M. Hareuther alors qu'il pêchait dans la rivière Shuswap et lui ont rappelé l'interdiction dont il faisait l'objet. Six jours plus tard, des agents des pêches l'ont à nouveau trouvé en train de pêcher dans la zone interdite. Ils ont décerné à M. Hareuther une sommation l'enjoignant de comparaître et le 26 septembre 2017, la Cour lui a imposé une autre amende de 750 dollars et a prolongé l'interdiction de pêcher de 18 mois supplémentaires.

Faits en bref

M. Hareuther a enfreint une ordonnance de la Cour qui lui interdisait de pêcher dans certaines zones, alors qu'il aurait pu pêcher des saumons en toute légalité à d'autres endroits.

M. Hareuther ne sera plus autorisé à pêcher dans les réseaux du lac Shuswap, le lac Mabel et la rivière Shuswap jusqu'à la mi-avril 2019.

L'accrochage ou casaquage consiste à piquer un poisson, accidentellement ou intentionnellement, par une partie autre de son corps que la bouche. Il s'agit d'une pratique illégale car elle risque de causer des blessures mortelles au poisson.

Si les poissons sont exposés prématurément à l'eau douce, on constate une perte quasi instantanée de la viabilité de la laitance et une vulnérabilité à des infections létales.

Le fait de lancer des pierres sur les poissons pour les blesser ou les détourner de leur trajet migratoire est considéré comme une agression ou une blessure. Cette pratique est contraire au Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique .

. Les agissements de M. Hareuther et des autres pêcheurs condamnés pour casaquage en 2014 ont conduit à la fermeture de toute la pêche dans le tronçon de la rivière Shuswap allant de 50 m en amont à 50 m en aval du pont de Trinity entre le 15 juin et le 15 novembre de cette même année.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la productivité à long terme des ressources halieutiques du pays, de même que les habitats dont elles dépendent, au bénéfice des générations futures. Pêches et Océans Canada a le mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Le Ministère assure et encourage le respect de la Loi sur les pêches et des autres lois et règlements connexes au moyen de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, et par le biais d'activités de sensibilisation et d'éducation. Dans le cadre des mesures prises par Pêches et Océans Canada pour réprimer les activités illicites, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute autre violation de la Loi sur les pêches et de ses règlements. Quiconque détient des renseignements peut les signaler en composant le numéro sans frais 1-800-465-4336.

Lien connexe

http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/rec/definitions-fra.html?wbdisable=true

Internet : www.dfo-mpo.gc.ca

Aimez notre page Facebook https://www.facebook.com/PechesOceansCanada

Suivez-nous sur Twitter! www.Twitter.com/MPO_DFO

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 16:30 et diffusé par :