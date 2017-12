Avis aux médias - Les ministres Bains et Chagger lanceront une initiative importante pour appuyer l'innovation et la petite entreprise







OTTAWA, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Le ministre de l'innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, lanceront une initiative qui vise à aider les petites entreprises canadiennes à mettre en marché des solutions innovatrices et à créer des emplois partout au pays. L'initiative est unique en ce sens que le gouvernement utilisera une nouvelle approche pour appuyer l'innovation et la petite entreprise.

Date : Le jeudi 14 décembre 2017



Heure : 12 h



Lieu : Invest Ottawa (cours Bayview)

7, chemin Bayview

Ottawa (Ontario)

