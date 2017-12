Centre de communications d'Urgences-santé - 210 répartiteurs, répartitrices et employé-es de bureau en grève le 20 décembre







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À moins d'un revirement à la table de négociation avec la Corporation d'Urgences-santé, les 210 répartiteurs, répartitrices et employées de bureau du centre de communications vont déclencher une première journée de grève le mardi 19 décembre prochain jusqu'au 20 décembre à 23 h. Le Tribunal administratif du travail (TAT) vient d'ailleurs d'approuver une entente sur les services essentiels à maintenir en cas de grève sur l'ensemble des territoires de Montréal et de Laval.

En déclenchant la grève, ces travailleuses et travailleurs, membres du Syndicat des employé-es d'Urgences-santé (SEUS-CSN), affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), veulent mettre la pression nécessaire pour faire débloquer la négociation qui tarde alors que leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2015. En cas d'échec des pourparlers, neuf autres journées de grève, votées à 82 % les 30 novembre et 1er décembre, pourraient être utilisées.

Des négociations avec l'employeur se tiennent aujourd'hui même. Deux autres séances sont aussi prévues les 15 et 19 décembre. Jusqu'à maintenant, il y a eu 28 séances de négociation qui n'ont pas permis de régler l'ensemble de la convention collective.

Pour Martin Joly, président du syndicat : « Cette annonce du recours à la grève pour le 20 décembre envoie un message clair à Urgences-santé : nous sommes prêts et surtout très sérieux dans notre volonté de négocier de manière intensive. Notre objectif n'est pas de faire la grève, mais bien de conclure une nouvelle convention collective satisfaisante pour les travailleuses et travailleurs que nous représentons. »

Les négociations achoppent notamment sur la parité de certaines conditions de travail, tant pécuniaires que non pécuniaires, avec les salarié-es du secteur public parmi lesquelles figurent les salaires, les primes diverses, l'assurance collective, les temps de pause, les modalités de prise des divers congés, la protection contre la sous-traitance, ainsi que les mécanismes de protection des emplois du personnel de bureau.

Le syndicat rappelle que la partie patronale souhaite imposer différents reculs dans les conditions de travail, dont une diminution du nombre d'heures de travail des répartitrices et répartiteurs d'urgence médicaux, ce qui entrainerait une baisse de leur revenu de 3,43 %, soit plus de 1600 $ par année. En outre, plusieurs postes de commis sont menacés d'être abolis et transformés en postes non protégés par les dispositions de la convention collective. Quant aux salaires et aux primes, l'employeur propose des conditions inférieures à ce qui a été négocié tout récemment chez les paramédics et les employé-es de bureau d'Urgences-santé et chez le personnel du réseau de la santé et des services sociaux. « Le personnel de bureau et les répartiteurs et répartitrices méritent la même reconnaissance », ajoute Josée Marcotte, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Le Syndicat des employé-e-s d'Urgences-santé (SEUS-CSN) regroupe 102 répartitrices et répartiteurs médicaux d'urgence ainsi que du personnel de bureau.

