Trois offres spéciales de la STL pour les Fêtes

LAVAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le temps des Fêtes est synonyme de réjouissances et de célébrations, mais se conjugue parfois aussi avec stationnements bondés et circulation difficile. La Société de transport de Laval (STL) propose trois façons de vous simplifier la vie, d'épargner quelques dollars pour mieux gâter vos proches et surtout, de vous déplacer en toute sécurité :

Navette gratuite au centre-ville 7 jours sur 7

La ligne 360, qui fait la boucle autour du centre-ville de Laval , vous offre le transport gratuit, à volonté, tous les jours du temps des Fêtes du 23 décembre au 7 janvier inclusivement. Aucune condition ne s'applique, aucune inscription nécessaire. Bienvenue à tous, visiteurs et Lavallois de tout âge. Montez à bord et profitez-en : c'est gratuit! Évitez la cohue et magasinez, relaxez, sortez dans un des nombreux bars et restaurants ou planifiez une activité en famille, sans soucis! Départs toutes les 25 minutes à partir de la station de métro Montmorency. Transport gratuit les 24 et 31 décembre : la STL est votre conducteur désigné pour vos soirées des Fêtes!

Offre en vigueur toute la journée, sur tout le réseau de la STL, incluant le service de transport adapté (sur réservation) et de taxis collectifs. Lors de ces deux journées, nos chauffeurs recueilleront les contributions volontaires en argent comptant. Tous les dons recueillis seront remis au Centre de bénévolat Moisson Laval, qui offre des denrées pour subvenir aux besoins des personnes vivant une situation d'insécurité alimentaire. Profitez de ce service pour célébrer à votre goût et vous déplacer en toute sécurité. Deux jours de plus pour voyager en famille et économiser!

Offert sur tout le réseau régulier de la STL, en vigueur tous les week-ends et jours fériés de l'année... mais avec un petit plus dans le temps des Fêtes : c'est férié aussi les 26 décembre et 2 janvier. Lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte détenteur d'un titre de la STL ou qui paie son passage à bord, jusqu'à cinq enfants peuvent voyager gratuitement. Cette offre sera en vigueur les 23-24-25 et 26 décembre, les 30-31 décembre et 1er-2 janvier, de même que les 6-7 janvier.

Profitez-en, c'est gratuit!

HORAIRE DES FÊTES

Autobus : Attention, les 26 décembre et 2 janvier sont aussi fériés! Les quatre jours fériés du temps des Fêtes sont les 25-26 décembre, et les 1er et 2 janvier. Pour connaître les horaires qui s'appliquent : www.stl.laval.qc.ca/feries ou appelez-nous !

Centre de contact clients - 450-688-6520 : nos agents continueront d'être à votre service, 7 jours sur 7, durant tout le temps des Fêtes, même les jours fériés. Toutefois, nous prendrons une pause entre 12 h et 13 h les 25 et 26 décembre de même que les 1er et 2 janvier.

Médias sociaux : notre équipe prend une pause du 23 décembre au 2 janvier.

De retour aux horaires réguliers dès le 3 janvier.

Joyeuses Fêtes, de la part de toute l'équipe de la STL!

