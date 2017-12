Schneider Electric annonce que Cybernetic Control Systems devient tableautier certifié variateur de vitesse







Partenaire industriel qui fournira des services aux clients en Colombie-Britannique

MISSISSAUGA, ON, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation Schneider Electric est heureux d'annoncer que Cybernetic Control Systems sera le tableautier certifié variateur de vitesse pour la Colombie-Britannique.

Cybernetic Control Systems est un partenaire industriel de Schneider Electric depuis deux ans; l'ajout du rôle de tableautier certifié variateur de vitesse profitera aux clients de la Colombie-Britannique, car ils auront accès à un inventaire de variateurs Altivar local ainsi qu'à des capacités de soutien locales accrues pour les variateurs de vitesse Altivar.

Cybernetic Controls s'occupera de l'intégration de bout en bout du Altivar Drive System, offrant notamment des services de conception, de fabrication et de mise en fonction. Cybernetic Control Systems sera également en mesure d'offrir des capacités de service au besoin.

À propos de Cybernetic Controls Systems

Cybernetic Controls Systems, détenue à 100 % par Quadron (QCC), est spécialisée dans les machines et les ensembles de commande standard et sur mesure, et fournit des services techniques et de l'équipement pour l'automatisation des processus. www.cyberneticcontrols.com

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique - Moyenne tension, Basse tension et Energie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.

L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On.

