Disponibilité de la pilule abortive au Québec - Un modèle de distribution hybride prévu pour répondre aux besoins des patientes

MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Ordre des pharmaciens du Québec salue la décision du gouvernement de rendre accessible gratuitement le MifegymisoMD (pilule abortive). Cette option thérapeutique ajoute une possibilité aux femmes qui désirent avoir recours à l'interruption d'une grossesse à 63 jours de gestation ou moins.

D'un commun accord avec le Collège des médecins du Québec, deux modes de distribution ont été prévus, soit le modèle traditionnel, par lequel une patiente reçoit une ordonnance d'un médecin et obtient le médicament auprès de son pharmacien, et un deuxième, soit l'obtention du médicament par l'intermédiaire d'un médecin, lorsque celui-ci exerce dans une clinique offrant des services d'interruption volontaire de grossesse de façon chirurgicale.

Dans cette optique, l'Ordre publie aujourd'hui un guide à l'intention de ses membres, lequel précise notamment la démarche à suivre lors de la distribution d'un tel médicament. Le pharmacien qui se verra remettre une ordonnance pour le MifegymisoMD réalisera une démarche similaire à celle qu'il effectue pour d'autres médicaments, en mettant l'accent sur la gestion des effets indésirables et l'utilisation du médicament selon le calendrier prévu. Afin de faciliter le partage d'information, la patiente qui recevra l'ordonnance du médecin se verra également remettre une fiche de renseignements facilitant ainsi la transmission des renseignements pertinents à la prestation des soins.

« L'élément supplémentaire ici est l'aspect émotif associé à la prise de ce médicament. Les pharmaciens, tant en milieu communautaire qu'en établissement de santé, travaillent quotidiennement avec des patients dans des situations délicates. Les patientes obtiendront des soins et services pharmaceutiques sécuritaires, empathiques et adaptés à leurs besoins. De plus, les équipes médicales pourront compter sur les pharmaciens pour les soutenir dans la prestation des soins et le suivi adéquat des patientes », a précisé Bertrand Bolduc, président de l'Ordre.

