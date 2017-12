La Fondation Sunwing lance une campagne caritative et recueille plus de 20 000 $ pour GlobalMedic afin de soutenir davantage les efforts humanitaires dans les Caraïbes







MONTRÉAL, 13 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Sunwing a pu, en partie grâce à la générosité des clients du voyagiste, faire un don de 20 716 $ à GlobalMedic, une oeuvre caritative canadienne internationale. Sunwing a versé un montant équivalant à la somme collectée sur six semaines dans le cadre du programme de petite monnaie de la compagnie aérienne. L'argent servira à financer le projet de GlobalMedic qui a pour but de fournir de l'aide continue aux régions caribéennes qui ont été les plus touchées par les ouragans Irma et Maria.



Stephen Hunter, Président et chef de l'exploitation du Groupe de voyage Sunwing, a pris le temps de détaillé le partenariat synergique entre Sunwing et GlobalMedic : « Quand un avion Sunwing arrive à destination pour rapatrier ses clients (et souvent d'autres Canadiens aussi), GlobalMedic utilise ensuite ces mêmes appareils pour transporter des équipes indispensables d'intervention urgence et de premiers secours ». Hunter a ajouté que « les équipes de GlobalMedic sont très souvent les premiers sur les lieux à apporter de l'aide vitale à ceux qui en ont besoin. Voici pourquoi nous avons facilité ce don sans la moindre hésitation . Nous aimerions aussi exprimer notre reconnaissance envers nos passagers pour leur générosité. »

La Fondation Sunwing est un organisme caritatif du Groupe de Voyage Sunwing. Elle appuie des oeuvres de bienfaisance en redonnant la totalité des dons de charité qu'elle reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie de Sunwing Airlines, dont aucun des frais n'est perçu, en plus de verser une somme équivalente.

Rahul Singh, directeur général de GlobalMedic, a accueilli avec plaisir la nouvelle : «Nous apprécions le soutien continu que nous offre Sunwing, ainsi que l'esprit généreux de ses employés, qui ont activement participé à l'événement de remplissage de boîte pour aider les victimes des ouragans.»

Le 9 et 10 septembre, Sunwing Airlines fut le premier transporteur commercial à atterrir à Sint-Maarten, avec des membres de l'équipe d'intervention GlobalMedic, ainsi que des systèmes de purifications d'eau et des trousses d'hygiène, pour apporter de l'aide aux milliers de personnes affectées par les ouragans. La compagnie aérienne a aussi envoyé, à Cuba la semaine d'après, deux colis, un de Toronto et un autre de Montréal, contenant des tablettes de purification d'eau et des trousses d'hygiène. Par la suite, le 15 septembre, une équipe de premiers secours additionnelle est arrivée à Antigua à bord d'un vol humanitaire spécial transportant des trousses d'aide, des outils et des matériaux de construction destinés aux habitants de Barbuda.

À propos de la Fondation Sunwing

Une initiative caritative fondée par la famille Hunter, la Fondation Sunwing reflète l'engagement constant du Groupe de Voyage Sunwing envers le soutien et le développement des jeunes dans les communautés des destinations qu'il dessert, sous forme du financement de projets et d'apport d'aide humanitaire. La Fondation Sunwing ne prend aucuns frais administratifs et donne 100 % des dons de charité qu'elle reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie de la compagnie aérienne aux communautés qui en ont le plus besoin, finançant des projets liés à l'éducation et le développement des compétences qui réalisent directement une amélioration efficace et durable de la qualité de la vie locale pour les années à venir.

À propos du Groupe de Voyage Sunwing

Le Groupe de voyage Sunwing, la plus grande compagnie de voyage intégrée en Amérique du Nord, est composé de vacances Sunwing et de Vacances Signature, deux voyagistes qui sont chefs de file en matière de vacances de loisirs au Canada, ainsi que de Sunwing Airlines, la compagnie aérienne de loisirs de premier plan au Canada, de SunwingJets, offrant des services d'affrètement de jets privés de luxe, de Vacation Express, un voyagiste en pleine expansion aux États-Unis, en plus des agences de voyages du Groupe, de Vacances SellOff et de Luxe Destination Weddings. Blue Diamond Hotels & Resorts, une chaîne novatrice qui gère des centres de villégiature des marques Royalton, Memories, Starfish et Grand Lido, est la compagnie de gestion hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing dans les Caraïbes, à Cuba et au Mexique, tandis que NexusTours est une entreprise de gestion à destination offrant notamment un service complet et abordable de transport terrestr, ainsi que de de visites et excursions populaires.

