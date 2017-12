Dévoilement des nouvelles structures d'exposition extérieures situées sur le Champ-de-Mars







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Mme Cathy Wong, présidente du conseil de ville, dévoile aujourd'hui de nouvelles structures d'exposition extérieures. Situées sur le Champ-de-Mars, au pied de la place Vauquelin récemment rénovée, ces nouvelles structures à ciel ouvert, accessibles en tout temps, accueilleront des expositions portant sur la diversité et le vivre-ensemble. La première exposition que l'on pourra admirer s'intitule Aime comme Montréal.

Initiée par Marie-Christine Ladouceur-Girard, avec le précieux concours des photographes Jacques Nadeau et Mikaël Theimer, l'exposition extérieure Aime comme Montréal livre une douzaine de témoignages de couples interculturels et parfois interreligieux, captés dans leur quotidien à travers différents quartiers. Le projet recueille des réflexions inspirantes sur l'impact d'être en couple avec une personne d'une autre culture et parfois d'une autre religion, tant sur le couple que sur l'entourage.

« L'installation de ces nouvelles structures sur le Champ-de-Mars permettra de rendre agréable la traversée des personnes qui foulent ce bel espace, tout en les sensibilisant aux questions d'inclusion et du vivre-ensemble. Je suis très heureuse de dévoiler cette nouvelle série d'expositions avec ce photoreportage qui souligne avec finesse comment la diversité constitue une richesse et contribue au dialogue social et interculturel de notre ville », explique Mme Cathy Wong.

« Cette nouvelle installation extérieure nous permettra de présenter l'exposition Aime comme Montréal. Elle est composée de textes et d'images de grande qualité de couples issus de la diversité culturelle, religieuse et sexuelle qui composent la richesse de notre ville et qui sauront toucher les passants et visiteurs », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le photoreportage Aime comme Montréal s'inscrit dans la programmation culturelle offerte gratuitement à l'Hôtel de ville de Montréal et a été réalisé grâce à la collaboration de Diversité artistique Montréal. Il sera présenté sur les nouvelles structures d'exposition extérieures de l'Hôtel de ville à partir du 13 décembre. Située sur le Champ-de-Mars, l'installation abrite aussi, sur une base permanente, la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale, adoptée par la Ville en 1989.

Coordonnées :

Champ-de-Mars

À l'arrière de l'Hôtel de ville, au bas des escaliers de la place Vauquelin

275, rue Notre-Dame Est

Information : Par téléphone au 311 ou 514 872-0311 (de l'extérieur de Montréal) ou par courriel à presidenceduconseil@ville.montreal.qc.ca.

Des photos du projet Aime comme Montréal sont disponibles par l'entremise du lien suivant : https://we.tl/xPUI1JVZqQ

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 15:17 et diffusé par :