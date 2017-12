Programme montréalais d'action culturelle 2017-2018 - Cinq organismes culturels se partagent un soutien financier de 64 000 $ pour poursuivre leur travail de médiation culturelle







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé aujourd'hui, lors de sa séance hebdomadaire, la reconduction d'un soutien totalisant 64 000 $ partagé entre l'Association pour la création et la recherche électroacoustiques du Québec (ACREQ), le Centre Turbine, Danse Danse, Espace libre et le centre d'art contemporain Optica pour la réalisation de cinq projets de médiation culturelle.

À l'exception d'Espace libre, qui vise à promouvoir l'expérience théâtrale auprès des voisins du quartier et des usagers des bibliothèques et des centres communautaires environnants, ces organismes bien établis à Montréal utiliseront cette subvention pour réaliser des activités de médiation culturelle, principalement auprès des jeunes. À titre d'exemple, l'ACREQ compte réaliser, avec des adolescents montréalais, des cartographies visuelles et sonores in situ. Le Centre Turbine produira de son côté des portraits radiophoniques de commerçants du quartier Centre-Sud avec des artistes en arts sonores, qui seront jumelés à des jeunes d'une école primaire et d'un centre jeunesse, ainsi qu'avec des adultes d'un centre communautaire. Danse Danse proposera pour sa part des activités de familiarisation à la danse contemporaine à des adolescents qui vivent des difficultés scolaires. Enfin, le centre Optica élargira son programme éducatif à deux autres écoles.

« Ces actions de médiation culturelle permettront à des citoyens et citoyennes de participer à un projet d'apprentissage qui fait appel à leur créativité et à leur curiosité. Cette expérience vécue auprès de passionnés de théâtre, de danse ou d'arts sonores pourrait leur donner le goût de poursuivre leurs découvertes ou de s'engager activement dans leur quartier par le biais des arts », a affirmé la responsable de la culture, du patrimoine et du design à Ville de Montréal, Christine Gosselin.

L'appui financier, provenant du Programme montréalais d'action culturelle, s'inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal.

