Registre du domaine .SX de Saint-Martin : propulsé par Fury

OTTAWA, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, SX Registry SA, exploitant du nom de domaine de pays de premier niveau .SX au nom du gouvernement de Saint-Martin, a annoncé que son registre de domaine utilise maintenant la plateforme de registre Fury de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI).

La plateforme de registre Fury de l'ACEI offre une gestion sophistiquée de domaines de premier niveau (TLD) qui comprend des caractéristiques et des fonctions conçues pour l'entreprise de TLD moderne. Le portail FURY propose une interface moderne dont les principales fonctions de registre sont accessibles en fonction du rôle, ce qui offre une flexibilité à l'égard de l'établissement des prix, de la promotion et de la gestion de domaine pour aider les opérateurs à gérer leur entreprise et faire croître leur registre.

La migration vers Fury a pris moins de 30 jours et a été effectuée sans difficulté par l'équipe de transition de l'ACEI.

Points essentiels

La plateforme de registre Fury est fondée sur l'expérience de plus de 20 ans qu'a acquise l'ACEI de la gestion du domaine .CA et offre aux exploitants de TLD des fonctions améliorées visant le soutien des entreprises de TLD modernes.

De nombreuses fonctionnalités avancées de Fury peuvent être modifiées sur demande, sans intervention technique, ce qui permet aux équipes de marketing de finance de gérer les activités promotionnelles du domaine et de rendre compte de celles-ci.

La plateforme Fury est flexible et modulaire pour accommoder les domaines nationaux (ccTLD) comme .SX, et les domaines génériques de premier niveau (gTLD), comme .KIWI, qui a adopté la plateforme l'année dernière.

La fonction Fury Tags -- une première dans l'industrie -- permet aux exploitants d'appliquer des règles évoluées aux domaines individuels ainsi qu'à des groupes de domaines, ce qui donne la possibilité d'apporter des modifications à l'établissement des prix et aux promotions en temps réel.

Propos tenus par les porte-parole

« Nous avons choisi la plateforme Fury en raison des fonctions avancées et de la stabilité, mais j'ai été vraiment impressionné par la facilité de la migration. En tant qu'homme d'affaires et surtout en tant que responsable d'un registre, je ne peux pas me permettre de perte de temps, et l'équipe de transition de l'ACEI a dépassé mes attentes les plus optimistes.

- Normand Fortier, CEO, SX Registry SA

« Nous avons développé la plateforme de registre Fury pour offrir la flexibilité et l'agilité de gestion dont toute entreprise moderne de TLD a besoin. Le marché des TLD évolue rapidement, et avec le soutien de l'ACEI, la plateforme Fury offre aux exploitants des outils modernes pour être concurrentiels dans le domaine. »

- Dave Chiswell, vice-président, développement de produits à l'ACEI

Ressources additionnelles

Pour de plus amples renseignements sur la plateforme de registre Fury, visitez la page : https://acei.ca/fury

Obtenez votre domaine .SX à l'adresse http://registry.sx

À propos de SX Registry SA

Le registre du nom de domaine de premier niveau .SX est géré par SX Registry SA au nom de l'État insulaire de Saint-Martin. Le registre .SX fait la promotion de l'utilisation et de l'enregistrement de noms de domaine .SX sur le plan national grâce à des trousses attrayantes pour les registraires et à un programme de marketing spécialisé.

À propos de l'ACEI

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) assure la gestion du domaine de premier niveau .CA au nom de toute la population canadienne. L'ACEI élabore aussi des technologies et des services dans le but de bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI administre une communauté ccTLD en plein essor, une infrastructure DNS mondiale de haut niveau et l'une des solutions d'arrière-plan de registre les plus évoluées.

