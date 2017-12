Stratégie numérique du Québec : «Une réflexion aboutie et des orientations bien ciblées pour poser les bases de transformations cruciales pour la prospérité du Québec», selon le CPQ







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) souscrit aux orientations de la Stratégie numérique du gouvernement du Québec, qui engagent notamment l'État à relever plusieurs défis hautement souhaitables de modernisation, notamment en santé. Il apprécie également que les orientations économiques de la Stratégie viennent confirmer les actions entreprises au cours des dernières années dans certains secteurs névralgiques.

« L'envergure des transformations numériques en cours justifiait une réflexion stratégique de haut niveau en raison de leurs impacts sur l'activité économique et l'ensemble de la société, tels que l'organisation du travail ou les modes d'apprentissages », affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ. « En décidant de prendre les devants et de définir des chantiers prioritaires avec le milieu, le gouvernement a fait preuve d'écoute et de détermination. Maintenant, il faut travailler collectivement pour faire atterrir ces orientations en actions concrètes ».

L'importance de l'éducation et du développement des compétences numériques reconnues

Comme le CPQ attend beaucoup de la prochaine Stratégie nationale de la main-d'oeuvre, dont il a fait la demande en début d'année, il se satisfait de voir que le gouvernement a reconnu l'importance de se doter d'un plan d'action pour l'éducation des plus jeunes et la formation de la main-d'oeuvre.

De la modernisation de l'État à la transformation de nos activités économiques sur l'ensemble du territoire

Plusieurs orientations viennent répondre à des demandes du CPQ telles que :

Le déploiement de l'Internet haute vitesse et d'une connectivité stable et performante sur l'ensemble du territoire;

Le soutien au virage numérique des services des ministères et des municipalités;

La poursuite de mesures d'accompagnement pour le commerce de détail, le manufacturier ou la construction. À cet égard, le CPQ souhaite que la prochaine politique de mobilité durable, actuellement en développement, puisse aussi trouver un point d'ancrage dans la Stratégie numérique d'ici au prochain budget du Québec, sans oublier la transition énergétique;

Plusieurs dispositifs financiers et fiscaux pour appuyer l'essor et la croissance de nos entreprises, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), qui offrent des solutions innovantes partout dans le monde.

Pour la suite, le CPQ veut rappeler l'importance d'engager l'appareil législatif dans un examen en profondeur des règlements et des lois qui survivent mal à la révolution technologique que nous vivions; qu'il s'agisse de la gestion et de la circulation des métadonnées, ou encore, du commerce en ligne, par exemple.

Une co-construction à poursuivre avec le milieu des affaires pour faire atterrir la Stratégie numérique

« Nous avons hâte de voir comment tout ça s'articulera au cours des prochains mois, dans quel cadre budgétaire et avec quel niveau de collaboration des employeurs, des entreprises, des experts et des autres parties prenantes, notamment avec la création du Conseil numérique », de conclure M. Dorval.

Plusieurs plans d'actions spécifiques à venir viendront s'ancrer sur les orientations dessinées par la Stratégie numérique. Le CPQ offre son entière collaboration et celle de son réseau de membres qui souhaitent activement prendre part à la conception des prochaines interventions gouvernementales.

