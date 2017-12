Pour la première fois, des données fédérales mesurent l'apport économique des technologies propres au Canada







OTTAWA, le 13 déc. 2017 /CNW/ - La mobilisation des données nous aidera à poursuivre notre marche vers une économie propre et sobre en carbone et à améliorer la vie quotidienne des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, ont salué les nouvelles données de Statistique Canada qui, pour la première fois, montrent les retombées économiques des technologies propres et des biens et services environnementaux au Canada.

Selon ces données, la production de technologies propres et d'énergie propre ainsi que l'offre de biens et de services environnementaux ont contribué pour 3 % au produit intérieur brut canadien et ont donné de l'emploi à 274 000 Canadiens en 2016. En outre, les exportations de technologies propres et de produits de biens et services environnementaux ont compté pour 2 % des exportations totales du Canada.

Le Canada figure parmi les premiers pays à mesurer l'impact des technologies propres et des biens et services environnementaux à l'échelle nationale et à s'engager à publier régulièrement des données sur les technologies propres afin d'éclairer les prises de décision, d'améliorer les connaissances et de stimuler l'innovation.

Dans son budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé l'investissement de 2,2 milliards de dollars dans le secteur des technologies propres. Il a aussi investi 14,5 millions de dollars dans l'élaboration d'une stratégie pancanadienne sur les données, laquelle procède d'un engagement qui a été pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Les données du nouveau Compte économique des produits environnementaux et de technologies propres sont maintenant accessibles.

« Nous transformons les données en connaissances en vue de mieux évaluer les retombées économiques des technologies propres et des biens et services environnementaux, qui sont au coeur de notre vision d'une économie propre novatrice, dans laquelle croissance économique et protection de l'environnement vont de pair. »

Jim Carr

Ministre des Ressources naturelles

« Les technologies propres ouvrent des débouchés prometteurs pour nos entreprises, et le Canada a absolument besoin d'études comme le compte satellite des technologies propres pour demeurer en tête dans le secteur des technologies propres. »

Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Aujourd'hui, Statistique Canada brosse un portrait détaillé du secteur des technologies propres et du rôle de cette filière dans notre économie. Armés de cette information, les citoyens, entreprises et pouvoirs publics du Canada seront mieux à même de prendre des décisions judicieuses, étayées par des données probantes, et d'ainsi favoriser un développement économique durable et la pérennité de l'environnement. »

Anil Arora

Statisticien en chef du Canada

