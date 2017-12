Invitation aux médias - Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie







SAINT-SÉVÈRE, QC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions, M. Marc H. Plante, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, invite les médias à une conférence de presse concernant le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

Date : Le jeudi 14 décembre 2017



Heure : 14 h 30



Endroit : Rien ne se perd, tout se crée

91, rue Principale

Saint-Sévère (Québec) G0X 3B0

Veuillez confirmer votre présence auprès de M. Antoine Kack à l'adresse courriel suivante : antoine.kack@economie.gouv.qc.ca

