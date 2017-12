Bilan des réalisations gouvernementales des derniers mois - Nous jetons les bases d'un nouveau Québec







SAINT-MALACHIE, QC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière?Appalaches, Mme Dominique Vien, a procédé aujourd'hui au bilan des réalisations gouvernementales des derniers mois.

« Nous avions un plan, nous l'avons appliqué et il fonctionne. Ce plan nous a permis de redresser les finances publiques, de faire rouler l'économie et d'investir dans les priorités des Québécoises et des Québécois, soit la santé et l'éducation. Aujourd'hui, le Québec se porte mieux », a déclaré le premier ministre, M. Philippe Couillard.

Créer la richesse

La ministre Vien a souligné l'excellente performance de l'économie québécoise : un taux de chômage qui est à un creux historique, le PIB qui est en croissance, la cote de crédit du Québec qui a été rehaussée ainsi que le salaire et le pouvoir d'achat des Québécois qui croissent de façon plus rapide qu'ailleurs au Canada.

Elle a également souligné la création de 218 000 emplois depuis l'élection de 2014. Seulement dans la région de la Chaudière-Appalaches, 1 500 emplois ont été créés au cours de la dernière année. Quant au taux de chômage, il se situe à 2,5 %, comparativement à 5,3 % en novembre 2016, le taux le plus faible au Québec.

Dans la région, 311 annonces économiques ont été effectuées depuis le 1er avril 2014. À titre d'exemple, mentionnons différents investissements annoncés depuis juin 2017 :

3,6 M$ pour le plan de relance économique de la MRC des Etchemins;

25 M$ sur cinq ans pour soutenir le développement de la région (FAAR);

1,3 M$ au Groupe Kerry pour son usine de Sainte-Claire , spécialisée dans la production et l'emballage de boissons dans des contenants aseptiques;

, spécialisée dans la production et l'emballage de boissons dans des contenants aseptiques; 2,8 M$ pour l'implantation d'un centre d'affaires et de congrès à Thetford Mines ;

; 450 000 $ au créneau d'excellence Bois Chaudière-Appalaches.

Redistribuer la richesse

La rigueur budgétaire et la bonne performance de l'économie ont permis au gouvernement de procéder à d'importantes baisses d'impôts et de taxes. Parmi les mesures destinées à réduire le fardeau des familles du Québec, la ministre a souligné les baisses d'impôts pour 4,2 millions de contribuables, l'aide de 100 dollars par enfant pour l'achat de fournitures scolaires et la baisse des taxes scolaires, résultat de la plus importante révision de celle-ci depuis 25 ans.

Notons également que les marges de manoeuvre dégagées permettent d'améliorer la qualité de vie des familles, de lutter encore mieux contre la pauvreté et d'investir davantage en santé et en éducation. Dans la région, cette réalité s'est concrétisée notamment par des aides financières de

1,4 M$, accordé aux organismes de la région afin de soutenir leurs actions orientées vers la réussite éducative dans le cadre du Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE);

4,7 M$ pour l'agrandissement et le réaménagement de l'école la Découverte, située à Sainte-Hénédine;

Dévoilement du concept final du nouveau complexe aquatique de Lévis, dont les gouvernements du Canada et du Québec contribuent à la hauteur de 9 M$;

et du Québec contribuent à la hauteur de 9 M$; 41 120 $ à la Municipalité de La Durantaye pour la réalisation de son projet d'aménagement du parc de l'Étang en un lieu intergénérationnel;

pour la réalisation de son projet d'aménagement du parc de l'Étang en un lieu intergénérationnel; 80 320 $ à la paroisse de Saint-Camille -de-Lellis pour favoriser le vieillissement actif des personnes aînées;

-de-Lellis pour favoriser le vieillissement actif des personnes aînées; 106 074 $ aux centres de la petite enfance (CPE) pour financer des projets d'infrastructure;

173 403 $ pour soutenir des projets visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Faits saillants

Lancement de l'appel d'offres pour le dossier d'opportunité du troisième lien.

Première superclinique Lévis-Métro sur le territoire du CISSS de la Chaudière-Appalaches, qui offrira ses services à la population à partir du 1 er janvier 2018.

janvier 2018. 2,2 M$ pour la construction d'une caserne de pompiers à Scott.

Inauguration de la piste cyclable du parc de la Rivière-Etchemin à Saint?Romuald.

126 000 $ au Comité de développement agroalimentaire des Appalaches afin notamment de favoriser le démarrage d'entreprises agricoles dans la région.

105 000 $ pour la restauration de la toiture de l'église de Saint-Raphaël.

22 572 $ à l'organisme Frigos Pleins de Saint-Lazare-de-Bellechasse .

. 86 000 $ à l'organisme Ressourcerie Bellechasse.

168 000 $ sur trois ans au Conseil régional de l'environnement de la Chaudière-Appalaches pour réaliser un projet de réduction d'émission de gaz à effet de serre.

340 000 $ pour faciliter l'accès au territoire public dans la région, notamment dans le cadre du Programme de remboursement des coûts de chemins multiressources.

Création d'une clinique interdisciplinaire de chirurgie bariatrique à l'Hôpital de Montmagny .

. 166 050 $ à six organismes de la région dans le cadre du Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC) à des organismes.

516 000 $ à 11 festivals et événements de la région pour la saison été-automne 2017.

2,3 M$ pour la réalisation de trois projets de la Société de transport de Lévis.

« Si aujourd'hui nous sommes capables de poser ces gestes, c'est parce que nous avons une base solide pour le faire : une économie performante et des finances publiques en ordre. Les marges de manoeuvre dégagées ne sont pas celles du gouvernement, ce sont celles des Québécoises et Québécois. Elles nous permettent de jeter les bases d'un nouveau Québec, dans lequel les familles bénéficient d'une meilleure sécurité financière et où la réalisation de leurs projets devient possible », a conclu la ministre Dominique Vien.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable du Travail

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 14:00 et diffusé par :