Stratégie numérique du Québec : des orientations significatives pour supporter la transformation du secteur manufacturier

MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) juge que la stratégie numérique comporte des orientations significatives pour supporter la transformation numérique des entreprises manufacturières, notamment en augmentant le niveau d'intensité numérique des entreprises et, en développant les compétences numériques des citoyens.

« Le secteur manufacturier connait un tournant sans précédent. La pérennité et la croissance des entreprises manufacturières québécoises passent par leur numérisation », affirme Véronique Proulx, Présidente directrice-générale MEQ.

Environ 45 % des entreprises québécoises ont mis en oeuvre des technologies numériques. Toutefois, 41 % d'entre elles investissent moins de 50 000 $ dans ces projets. Ce faible niveau d'investissement s'explique, entre autre, par l'incertitude qu'ont les gestionnaires quant au rendement sur l'investissement. De plus, celles qui investissent disent avoir de la difficulté à trouver une main-d'oeuvre qualifiée qui ont les connaissances pour travailler avec ces nouvelles technologies.

« En augmentant l'intensité numérique des entreprises et en développant les compétences numériques des citoyens et des travailleurs, nous créons des conditions favorables pour assurer la transition numérique du secteur manufacturier québécois », précise Mme Proulx.

