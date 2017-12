Stratégie numérique du Québec : des cibles ambitieuses qui soutiennent l'élan de la métropole







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue les mesures annoncées dans la Stratégie numérique du Québec, dévoilée ce matin par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade. Les objectifs proposés font écho aux recommandations que la Chambre avait présentées au moment des consultations.

Soutenir la croissance de l'économie numérique grâce à des objectifs ambitieux et précis

« La Stratégie numérique fixe des cibles à la fois ambitieuses et mesurables qui permettront à nos entreprises de prendre le virage numérique et de demeurer compétitives face aux géants étrangers. Le gouvernement envoie un signal positif en démontrant sa volonté d'agir rapidement et de façon proactive. La communauté d'affaires salue le pragmatisme de la Stratégie », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Créer un environnement d'affaires concurrentiel

« Les entreprises québécoises doivent être plus présentes sur le Web pour demeurer concurrentielles face aux géants internationaux. L'objectif du gouvernement d'augmenter de 50 % d'ici cinq ans le niveau d'intensité numérique de nos entreprises est directement en phase avec les nouvelles tendances du marché. La mise en place d'un environnement d'affaires concurrentiel est une condition essentielle pour y parvenir. La Stratégie a bien identifié les besoins en misant sur le déploiement d'infrastructures numériques performantes et le développement des compétences numériques », a ajouté Michel Leblanc.

Miser sur nos forces pour se démarquer

« La Stratégie vise juste en ciblant des secteurs de pointe dans lesquels les entreprises de la métropole se démarquent. Ainsi, les hautes technologies, l'intelligence artificielle, les mégadonnées, la réalité virtuelle et augmentée, les technologies financières, les technologies vertes, le jeu vidéo, la culture, l'aérospatiale et le transport intelligent sont tous des créneaux d'avenir dans lesquels la métropole est reconnue pour son savoir-faire et son avant-gardisme. De plus, l'objectif de donner la possibilité à 100 % des citoyens d'interagir de façon numérique avec le réseau de la santé permettra à nos entreprises du secteur des technologies de la santé de mettre directement leurs innovations au service des citoyens », a conclu Michel Leblanc.

