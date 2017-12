Avenir des emplois de la CSeries - Unifor est rassuré par la rencontre avec Bombardier







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Suite à la rencontre tenue ce matin avec des représentants des travailleurs d'Irlande du syndicat Unite qui travaillent sur les ailes de la CSeries, Alain Bellemare, PDG de Bombardier et les dirigeants du syndicat Unifor Jerry Dias, président et Renaud Gagné, directeur québécois, les représentants syndicaux ont exprimé leur soulagement.

« On ne croit pas que la décision attendue la semaine prochaine sur les droits compensateurs et antidumping risque de faire marche arrière, mais en sachant qu'une bonne partie des commandes d'avion CSeries proviennent de l'extérieur des États-Unis, c'est sécurisant pour l'avenir des emplois de nos membres », a commenté Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Unifor déplore la guerre commerciale à laquelle se livre Boeing appuyé par le gouvernement Trump contre Bombardier et la CSeries, alors même que cet avionneur n'occupe pas ce créneau de production. « C'est une pure guerre commerciale contre Bombardier, mais on dirait que le gouvernement américain calcule mal les retombées négatives de ses manoeuvres. Car Boeing se prive de 100 milliards de dollars en vente au Canada et en Grande-Bretagne, alors que ses travailleurs à Saint-Louis aux États-Unis sont au chômage. La CSeries représente également 22 000 emplois aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un dans le gouvernement Trump a conscience de la menace que toute cette querelle entraîne sur leur marché du travail ? » a questionné le dirigeant syndical.

Pour Unifor, il y a fort à parier que le Canada devra contester la décision américaine devant les instances qui régissent le commerce international comme il a fallu le faire dans le secteur du bois d'oeuvre.

Unifor représente des milliers de membres dans le secteur aérospatial dont notamment chez Bombardier. Il représente aussi les membres chez Pratt & Whitney et Avior qui fournissent respectivement les moteurs et des pièces pour la CSeries.

