Axe annonce son intention d'évaluer de nouvelles occasions d'affaires et d'éventuellement rediriger ses activités dans la cryptomonnaies et les chaîne de blocs







LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 déc. 2017) - Axe Exploration Inc. (TSX CROISSANCE:AXQ) (la « société » ou « Axe ») annonce son intention d'évaluer de nouvelles occasions d'affaires et d'éventuellement rediriger ses activités vers la cryptomonnaies et les chaîne de blocs. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts constants de la société d'augmenter la valeur du placement de ses actionnaires. Axe considère qu'elle a actuellement une obligation envers ses actionnaires d'explorer toutes les avenues possibles afin de faire le meilleur usage possible de son statut de véhicule public, incluant toute occasion d'affaires possible dans le nouveau secteur de la cryptomonnaies et les chaîne de blocs qui pourrait lui être présentée. Axe avec plus de 1 000 000 de dollars est en excellente position financière afin de prendre avantage dans le secteur de la cryptomonnaies et les chaîne de blocs.

Axe est actuellement dans le processus d'évaluation de l'entreprise afin d'éventuellement profiter de ce potentiel de croissance énorme. Etant donné que la société n'a aucune expérience dans ces domaines, la direction vise aussi à attirer l'expertise supérieure de cette industrie.

Lorsque la direction aura ciblé un projet en particulier, le conseil d'administration sera informé et le projet sera soumis à son approbation pour ensuite être soumis aux actionnaires.

La compagnie ne peut établir un échéancier et une estimation des coûts étant donné qu'aucun projet n'a encore été ciblé.

Dans l'éventualité où Axe identifiait certaines occasions ou l'établissement de relations d'affaires dans le domaine de la cryptomonnaies et les chaîne de blocs, toute transaction serait assujetties aux politiques et à l'approbation préalable de la Bourse de croissance TSX.

La société ne dispose d'aucune expérience dans ce domaine et aucune assurance ne peut être fournie à l'effet que la société intégrera le domaine de la cryptomonnaies et les chaîne de blocs.

Présentement, aucune transaction n'est en place et il n'y a aucune certitude qu'un nouveau projet sera conclu dans l'avenir.

La bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 13:33 et diffusé par :