Le moteur PurePower® PW800 de P&WC sélectionné pour propulser le nouveau jet d'affaires Falcon







LONGUEUIL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 déc. 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) annonce que l'un des modèles de sa famille de moteurs PurePower PW800 propulsera le nouvel avion d'affaires Falcon, annoncé plus tôt aujourd'hui par Dassault Aviation. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

Le moteur PurePower PW800 est optimisé pour les avions d'affaires long-courriers volant à haute altitude et à grande vitesse. Il utilise pour ses sections haute pression la même technologie éprouvée et rigoureusement testée que les turbosoufflantes à réducteur de la famille de moteurs PurePower de Pratt & Whitney, qui a été maintes fois primée. Cette technologie avancée est employée dans 15 autres applications de moteurs PurePower et compte plus de 400 000 heures de service.

« Nous sommes honorés que Dassault Aviation fait confiance une fois de plus à P&WC pour son nouvel aéronef et nous nous réjouissons de poursuivre cette relation de longue date en développant avec eux ce nouveau programme», indique Irene Makris, Vice-présidente, Ventes et marketing, Pratt & Whitney Canada.

Le moteur PurePower PW800 intègre les technologies les plus récentes en procurant une amélioration à deux chiffres en matière de consommation de carburant, établissant ainsi une nouvelle norme « écologique » pour les moteurs grâce à la chambre de combustion perfectionnée TALONMC X. Sa conception à faible niveau de bruit et de vibration assure une cabine exceptionnellement silencieuse pour offrir un confort supérieur aux passagers.

Misant sur une conception robuste, le moteur PurePower PW800 procurera une tranquillité d'esprit aux exploitants, en affichant une fiabilité de la disponibilité et une facilité d'entretien inégalée pour tous les moteurs de sa catégorie. Parallèlement, un éventail de services spécifiquement adaptée aux besoins des exploitants de la famille de moteurs PurePower PW800 est offert.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des occasions d'affaires à venir. Les résultats réels peuvent différer substantiellement des résultats projetés en raison de certains risques et incertitudes, y compris, mais non exclusivement, les défis liés à la conception, le développement, la production, le soutien, le rendement et la réalisation de profits anticipés de technologies évoluées; en plus d'autres risques et incertitudes, notamment, mais non exclusivement ceux énumérés dans les documents d'UTC remis à la Securities and Exchange Commission à intervalles réguliers.

Remarque à l'intention des rédacteurs en chef :

