Transformation de la Plaza Saint-Hubert - La Ville de Montréal finance l'aménagement de vitrines de commerces

MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les membres du comité exécutif ont accordé, lors de leur réunion hebdomadaire, une contribution financière non récurrente de 62 500 $ à la SDC Plaza Saint-Hubert, qui représente 400 commerçants, afin de mandater des professionnels pour l'aménagement de vitrines de commerces dans le cadre du programme de la Ville de Montréal, PR@M - Artère en chantier.

« La Ville de Montréal a à coeur ses commerçants. Nous travaillons étroitement avec la SDC de la Plaza Saint-Hubert depuis les tout débuts du projet de réaménagement dans le but de minimiser les effets inhérents à ces travaux majeurs. Nous voulons faire de ce projet un chantier exemplaire en matière de concertation, de consultation et de gestion de chantier », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« En combinaison avec les autres volets du PR@M - Artère en chantier, le soutien financier destiné à l'aménagement des vitrines contribuera au maintien et à la mise en valeur de l'offre commerciale pour assurer le dynamisme de la rue Saint-Hubert pendant les travaux », a souligné le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry.

Rappelons que la Ville de Montréal déploie de nombreuses mesures pour soutenir les commerçants de la rue Saint-Hubert pendant le chantier. Une analyse architecturale a été complétée cet automne, permettant de cibler les travaux prioritaires à réaliser par les commerçants et propriétaires qui peuvent bénéficier d'un généreux programme de subventions à la rénovation des immeubles commerciaux. Une contribution financière de 150 000$ a également été approuvée pour permettre à la SDC d'embaucher une ressource professionnelle et pour mettre en place des projets mobilisateurs visant à maintenir l'achalandage de la clientèle durant le chantier.

« La Ville a aussi tenu diverses activités auxquelles la SDC de la Plaza Saint-Hubert, les commerçants, les usagers et les résidents ont pris part. Afin d'atténuer l'impact des travaux et pour augmenter l'attrait de la Plaza Saint-Hubert avant, pendant et après les travaux, nous avons fait appel à des firmes de concepteurs afin qu'elles développent, en concertation avec les citoyens, des pistes d'intervention permettant d'animer la rue et d'améliorer l'expérience des usagers. Nous espérons faire du chantier de la Plaza Saint-Hubert un modèle à suivre », a souligné François W. Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Le PR@M - Artère en chantier est dédié aux commerçants et aux propriétaires immobiliers commerciaux qui s'unissent au sein de regroupements afin de contribuer au maintien et au développement des affaires ainsi qu'à la mise en valeur et à la dynamisation de l'offre commerciale des artères sélectionnées, pendant des travaux majeurs d'infrastructure et une fois que ceux-ci sont complétés. À ce sujet, un volet relatif à l'accompagnement de la communauté d'affaires est déjà en cours par le biais du Règlement établissant le programme de soutien financier aux artères en chantier.

