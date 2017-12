Le CEFRIO se réjouit du dévoilement de la Stratégie numérique du gouvernement du Québec







QUÉBEC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Organisme de recherche et d'innovation qui s'active depuis plus de 30 ans à faire croître l'usage du numérique au Québec, le CEFRIO accueille très favorablement le dévoilement ce matin de la première Stratégie numérique du gouvernement du Québec.

« Le CEFRIO salue l'engagement du gouvernement du Québec qui, avec cette première stratégie numérique, se dote d'une vision d'ensemble pour coordonner les actions de ses ministères et organismes afin de faire du Québec une société qui tire réellement et pleinement profit du numérique », souligne Jacqueline Dubé, présidente-directrice générale du CEFRIO. « Avec les plans d'action numérique sectoriels, la Stratégie numérique du Québec vise les principaux secteurs où l'adoption du numérique doit s'accélérer : au gouvernement ainsi qu'au sein des grands réseaux de l'éducation et de la santé, dans les villes et régions ainsi que dans les entreprises, sans oublier de miser sur le développement des compétences numériques. Le CEFRIO continuera de s'activer et d'accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs », conclut-elle.

Dévoilée ce matin par le premier ministre M. Philippe Couillard et Mme Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, en présence de plusieurs ministres du gouvernement, cette stratégie numérique transversale représente pour le gouvernement un projet de société qui met le numérique et ses technologies au service du citoyen et de la collectivité.

Fruit d'une vaste concertation régionale auprès d'un très grand nombre d'intervenants variés, citoyens et experts, représentatifs des enjeux de la société sur les usages du numérique, la Stratégie numérique du Québec propose une vision structurée et à long terme pour faire évoluer dès aujourd'hui le Québec vers une transformation sociétale et numérique réussie.

Pour connaître les principes, orientations, conditions de succès et cibles de la Stratégie numérique du Québec, visitez : economie.gouv.qc.ca/stratnumqc.

Organisme de recherche et d'innovation, le CEFRIO accompagne les entreprises et les organisations dans la transformation de leurs processus et pratiques d'affaires par l'appropriation du numérique. Membre de QuébecInnove, il est mandaté par le gouvernement du Québec afin de contribuer à l'avancement de la société québécoise par le numérique. Il recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages des technologies de l'information et des communications dans tous les volets de la société. Son action s'appuie sur une équipe expérimentée, un réseau de plus de 90 chercheurs associés et invités ainsi que l'engagement de plus de 250 membres. Son principal partenaire financier est le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

